Villaviciosa, hermanada con el Congo a través de una paella: este ha sido el gesto solidario para recaudar fondos solidarios

La Plaza de Abastos de Villaviciosa se transformó el pasado fin de semana en un gran escenario pleno de solidaridad y compromiso social. Cerca de 300 personas se congregaron en la ya emblemática Paella Solidaria organizada por Cáritas Arciprestal, en una jornada que ofreció mucho más que un menú: también despachó humanidad y esperanza.

Por tan solo 15 euros, los asistentes disfrutaron de una generosa paella elaborada por Jandro Gargallo, con casi 300 raciones servidas con esmero y cariño. El menú se completó con embutidos y quesos asturianos, empanadas y un animado cierre musical ofrecido por el Coro San Clemente de Quintueles que puso el broche festivo a una jornada marcada por el compromiso colectivo.

Pero más allá del encuentro gastronómico el ingrediente esencial fue la solidaridad. Los fondos recaudados, un total de 5.000 euros aportados por los asistentes, se destinarán íntegramente a proyectos de atención humanitaria en la República Democrática del Congo. Cáritas Asturias y Villaviciosa explicaron que esta iniciativa busca responder a la grave crisis humanitaria que afecta a poblaciones vulnerables, mediante la distribución de alimentos, medicinas y ayudas económicas directas. Además, se contempla colaborar en el acompañamiento a comunidades desplazadas, asistencia de emergencia, atención sanitaria y acciones de sensibilización para la resolución pacífica de conflicto.

La organización expresó también su profundo agradecimiento al Ayuntamiento de Villaviciosa, a los numerosos comercios locales, voluntarios y vecinos que hicieron posible esta jornada de solidaridad compartida. Asimismo, se destacó la amplia participación de vecinos de todas las parroquias maliayas. "Villaviciosa ha demostrado una vez más que, cuando se trata de ayudar, nadie se queda atrás. Lo importante es que, con este tejido solidario, estamos creando acciones que nos recuerdan que juntos podemos cambiar realidades", afirmaron desde Cáritas.