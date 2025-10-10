Alarma vecinal en Quintes tras okupar una familia (con dos menores y tres perros) la casa de un gijonés: “Vivimos con miedo a que nos pase lo mismo”

La tranquilidad habitual de Quintes se ha visto alterada desde el pasado fin de semana, cuando una familia con menores de edad okupó una vivienda del pueblo. Lo que comenzó como un episodio aislado se ha convertido en motivo de inquietud entre los residentes, que temen que pueda repetirse. “Nos han llamado más de cuarenta vecinos preocupados. Muchos tienen segundas residencias aquí y ahora viven con miedo a que les pase lo mismo”, explica Dioni Novel, presidente de la Asociación de Vecinos “La Parpayuela”.

El suceso ocurrió el sábado por la tarde, cuando varios vecinos observaron movimiento en una casa que sabían que estaba vacía. “Al principio pensaron que serían amigos del propietario, porque es un chico joven y viene a menudo aunque no viva aquí. Pero al día siguiente comprobaron que seguían allí, eso ya nos extrañó, y lo llamaron para asegurarse”, relata Novel. El dueño, que reside en Gijón para cuidar de su madre, confirmó enseguida que no había dejado ni alquilado la vivienda y se trasladó a Quintes para saber qué había pasado.

No se quieren ir

A su llegada, comprobó junto a la Guardia Civil que varias personas —cuatro adultos, dos menores y tres perros— se encontraban dentro. “Les dijeron que no se iban a marchar y que se quedarían allí. Desde entonces, pese a la denuncia presentada, el proceso sigue su curso judicial sin cambios”, lamenta el presidente. En la actualidad, Novel asegura que solo permanece en la vivienda un hombre con un perro, pero la preocupación no ha disminuido. “Estos casos suelen alargarse y no queremos que se normalicen”, añade.

Refuerzo de cerraduras

Desde “La Parpayuela” se han activado medidas de prevención y un protocolo de seguridad facilitado por la Guardia Civil. “Estamos reforzando cerraduras y vigilando entre todos, porque hay muchas casas vacías parte del año. Quintes es una zona entre lo rural, lo vacacional y lo residencial, y eso nos hace especialmente vulnerables”, señala Novel.

La asociación defiende que el propietario, que atraviesa una difícil situación personal, “no tiene por qué hacerse cargo de mantener a una familia ajena que ocupa su propiedad”. En un comunicado difundido en redes sociales, el colectivo vecinal subraya que la responsabilidad de ofrecer alternativas habitacionales debe recaer en las administraciones públicas, “con los recursos de todos”.

Concentraciones frente a la vivienda

Novel lamenta además la falta de respuesta por parte de las autoridades. “Algunos grupos municipales se interesaron por la situación, pero del gobierno local no hemos tenido contacto. Quizá estén actuando, pero no lo sabemos, y si nos gustaría saber si Servicios Sociales u otros ámbitos están haciendo algo al respecto”, apunta. Mientras tanto, los vecinos preparan posibles movilizaciones. “Hemos decidido esperar unos quince días a ver si hay avances judiciales. Si no los hay, convocaremos concentraciones pacíficas semanales frente a la vivienda para hacer visible el problema”, apunta Novel.

Hubo más intentos

En el entorno, el temor es evidente. “La casa de al lado, también propiedad del mismo vecino, intentaron forzarla y entrar. Son gente que conoce todos los trucos, cambian cerraduras, intentan engañarte diciendo que pagarán ellos la luz, para ponerla a su nombre y así se empadronan, y luego el proceso se vuelve eterno”, advierte. Para el presidente vecinal, el caso refleja “una desprotección total hacia los propietarios”. “Si se actuó apenas doce horas después de la okupación y ni así se puede recuperar la casa, algo está fallando”, denuncia.

Quintes sigue siendo "seguro"

Pese al malestar, la asociación insiste en mantener una actitud “respetuosa y solidaria”, confiando en que se encuentre una solución sin que el conflicto se agrave. “No se trata de señalar a nadie, sino de proteger a nuestros vecinos y evitar que esto se repita. Sabemos que hay un problema de vivienda claro en nuestro país, y si quienes han entrado en la casa son gente que necesita ayuda, el Gobierno debería ofrecérsela. Pero queremos que Quintes siga siendo un pueblo tranquilo y seguro”, concluye Novel.