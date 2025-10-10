Los creadores del Festival de la Manzana, eternos en Villaviciosa: este ha sido el emocionante acto celebrado en el Ayuntamiento

Fueron los fundadores y el alma del Festival de la Manzana de Villaviciosa, pioneros visionarios que entregaron su vida al trabajo en torno a la sidra y su materia prima, y este viernes su figura ha sido destacada para la posteridad. Sergio Álvarez Requejo, gran impulsor del evento desde su puesto de director de la Estación Pomológica de Villaviciosa, y sus colaboradores Miguel Palacios y Esteban Campillo, todos ellos ya fallecidos, fueron reconocidos en la tarde de este viernes como hijos adoptivos de Villaviciosa a título póstumo en un Pleno extraordinario que sirvió también para homenajear a la primera Comisión Organizadora del Festival de 1960, además de acordar de forma oficial la solicitud de la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional para el Festival.

Luis Benito García, durante la lectura del pregón. | L. P.

Fue un acto emotivo, en el que el alcalde, Alejandro Vega, recordó cómo el origen histórico del certamen se remonta a 1957, cuando varios técnicos de la Estación Pomológica se desplazaron en un viaje de formación a Estados Unidos (EE UU) organizado por la Diputación Provincial. La expedición asturiana tuvo ocasión de visitar en la comarca manzanera de Yakuma (Washington) el Apple Blossom Festival. Ese evento serviría de inspiración para el certamen maliayés, que celebró en 1960 su primera edición, ligada a las fiestas patronales de Nuestra Señora del Portal.

El Festival se mantiene hoy en día como el decano de los certámenes agroalimentarios de la región, y "sorprende que ya con la promoción y proyección que tuvo en aquellos años aún no haya sido reconocido como fiesta de Interés Turístico Nacional. Esperamos que para la próxima edición ya tengamos esa declaración: es un acto de justicia histórica", destacó Vega.

Las familias de los tres fundadores de la fiesta fueron distinguidos con un diploma acreditativo de "una labor por la que Villaviciosa entera les estará eternamente agradecida". "Nos quedamos con con ejemplo de estas personas que abrieron sus ojos al mundo, que consigueron convencer e ilusionar a muchos otros", señaló en su discurso de agradecimiento Concha Rivero, sobrina de Esteban Campillo. Sancho Requejo, hijo de Sergio Requejo, llamó por su parte a "no ser conformistas; el cultivo del manzano necesitade apoyos para seguir suministrando con materia prima autócona la elaboración de la sidra asturiana". Y Noemí Palacios, hija de Miguel Palacios, recordó emocionada a su padre "siempre rodeado de recortes de prensa con noticias sobre la manzana y las pomaradas, de vasos y etiquetas".

Pregón

Otro momento del día festivo de ayer tuvo lugar con la apertura oficial del Festival, a cargo del responsable de la Cátedra de la Sidra e impulsor de la declaración de la cultura sidrera como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, Luis Benito García. "Manzana, sidra y Villaviciosa conforman una amalgama difícilmente distinguible. En primer lugar, por tratarse del concejo que históricamente ha sido el mayor productor de manzana y elaborador de sidra; también por ser sede de la segunda Estación Pomológica que ha existido en Asturias y la de más larga trayectoria y de la DOP de la Sidra de Asturias. Y a continuación, por su vigoroso y reivindicativo movimiento asociativo, todo ello sin olvidar la potencialidad de su hostelería y su atractivo turístico", proclamó el pregonero.

Quiso García poner de relieve cómo el Festival se celebra desde hace 65 años, y "se podría haber sustentado desde un primer momento con su propia personalidad diferenciada, pero durante muchos años se integró muy eficazmente en el marco festivo preexistente, aprovechando para desarrollar nuevas estrategias de promoción turística y agropecuaria".

Luján Palacios

Y con el paso del tiempo ha tenido el mérito de "configurarse como un hecho cultural total, que aborda múltiples aspectos y propósitos y se erige como el evento pionero en el proceso de institucionalización de la cultura sidrera y de los eventos especializados en Asturias". De hecho, apostilló el pregonero, "a día de hoy continúa siendo un referente de primer orden y es de esperar que consiga la consideración de Fiesta de Interés Turístico Nacional".

Porque "ciertamente el caldo producido en Villaviciosa siempre ha gozado de un gran prestigio entre los aficionados, que han atribuido a los lagareros pedáneos la habilidad de darle a sus caldos un punto de elaboración muy apreciado por los buenos catadores". Y todo ello, gracias a "la calidad de la manzana de Villaviciosa, que ha jugado un papel fundamental".

Habló Luis Benito García de las espichas y su carácter socializador, y recordó que la que se celebraba antaño con motivo del Festiva de la Sidra de Villaviciosa era "la más grande de Asturias". Un motivo más para mimar una fiesta que, más que nunca, es patrimonio de todos, con un futuro brillante por delante y con el respaldo de haber conseguido ser mundial.