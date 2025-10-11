La manzana, reina en Villaviciosa: miles de personas festejan la primera jornada del Festival

La manzana y la sidra se cata, se admira y hasta se juega en Villaviciosa. La capital maliayesa ha abierto por todo lo alto su Festival de la Manzana con miles de visitantes y un gran abanico de actividades para hacerse todo un experto en la materia: también desde el aspecto lúdico.

En la Plaza del Güevu se presentó un novedoso juego de mesa titulado "El Camín de Sidra", creado por la empresa "DesConectar" con el objetivo de que los jugadores se conviertan por un rato en empresarios de la sidra, transitando por todas las estaciones del año con las respectivas labores asociadas a la producción y con retos de crecimiento y contratación de personal por delante. Con ello "se enseñan muchos aspectos de la producción, desde la plantación hasta el trasiego de la sidra o las condiciones para hacer bebida de Denominación de Origen Protegida", explican dos de los responsables del juego, Félix Jiménez y Raúl Díaz. El juego ha sido adquirido por la consejería de Cultura y se distribuirá por todos los colegios de Asturias.

Más allá del tablero los más pequeños disfrutaron de varios juegos tradicionales, mientras los mayores hicieron lo propio con los dos mercados en la calle: uno dedicado a los productos de otoño y otro con artículos de artesanía inspirados en el mundo de la manzana y de la sidra. A la par, en la Plaza de Abastos se abrió la exposición de variedades de manzana de sidra y de mesa, con ejemplares de todo tipo: regona, amariega, durona de Tresali, collaos, xuanina, carrió, raxao, madiedo, prieta, celso, limón montés, ernestina o sucu se dan la mano hasta el lunes en una muestra para deleitar los sentidos. "Es de las más completas que he visto", comentaba Amaro Díaz, de Gijón, de visita en Villaviciosa precisamente para ver las manzanas.

Muchos aprovecharon para probarlas en forma de sidra: primero en una cata solidaria con Cáritas, con vasos a la venta para degustar varios pals ofrecidos por los llagareros locales, y después en una cata profesional para conocer diferentes variedades de sidras del mundo, desde Francia hasta Italia pasando por Alemania.

Eduardo Vázquez, responsable de dirigir la cata, destacó cómo los paísees con menos tradición sidrera "son los que más están creciendo en elaboración". Entre sidras alemanas, métodos ancestrales y tradicionales, sidras irlandesas, caldos deTirol hechos con membrillo y sidras de hielo, los asistentes pudieron darse un festín para el paladar.

Losmás animados, además, pudieron disfrutar también como complemento de una sesión tecnológica inmersiva: unas gafas en 3D ofrecen la posibilidad de darse una vuelta por Villaviciosa, su cultura y sus encantos en el denominado "Paxu xiroscópicu", una innovación más en un festejo que aspira a consseguir el reconocimiento de Interés Turístico Nacional.