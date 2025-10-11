Villaviciosa, capital de la acuarela: el encuentro pictórico maliayés reúne a setenta artistas y homenajea a Antonio Roble

Villaviciosa se convierte este fin de semana en epicentro regional del arte con la celebración del VI Encuentro de Acuarela, una cita ya consolidada como referente en el panorama asturiano. En esta edición se ha rendido homenaje al pintor local Antonio Roble, reconociendo su destacada trayectoria.

Juan Carlos Suárez, pintando. / V. Alonso

Organizado por el colectivo Nieblastur, con la colaboración del Ayuntamiento de Villaviciosa, el encuentro reúne a aficionados y maestros de la acuarela en un programa que continúa hoy, combinando formación, pintura al aire libre y actividades para el público infantil.

"Más que merecido"

El maliayés Antonio Roble recibió este sábado un cálido reconocimiento en la Casa de los Hevia, donde, además, se inauguró una exposición con una veintena de sus obras que permanecerá abierta al público hasta final de mes. «Desde 2016, cuando homenajeamos por primera vez a Humberto Alonso, decidimos repetir cada año este gesto. En esta ocasión, el homenaje a Antonio Roble reconoce su trayectoria como pintor autodidacta en acuarela y óleo, con un extenso currículum de exposiciones individuales y colectivas. Sus obras se encuentran repartidas por toda España y también en países como Francia, Inglaterra, Alemania o Japón. Es un reconocimiento más que merecido», destacó Enrique Mijares, presidente de Nieblastur.

El homenaje a Antonio Roble / Vicente Alonso

El acto contó con la presencia del alcalde, Alejandro Vega, quien felicitó al artista y le dedicaron cariñosas palabras. Visiblemente emocionado, Antonio Roble agradeció el homenaje. «Es un orgullo que el encuentro de Villaviciosa me brinde este honor. Dicen que es difícil ser profeta en tu tierra, y eso lo hace aún más especial. Para mí ha sido una grata sorpresa y un gran honor. Estoy muy agradecido al colectivo de acuarelistas, a los vecinos y al Ayuntamiento por su presencia», afirmó el artista.

El programa del evento arrancó el viernes, con una clase magistral a cargo de Pedro Alfonso Méndez Chico centrada en el papel de la acuarela en los concursos. Más tarde, se celebró un coloquio abierto en el Ateneo Obrero, donde artistas y miembros de jurados debatieron sobre la importancia de estas convocatorias en la difusión de la pintura.

Clase magistral

De sábado, el casco histórico de Villaviciosa se transformó en un gran taller al aire libre. Mas de setenta participantes pintaron en vivo los rincones más emblemáticos de sus calles y plazas. La jornada incluyó una segunda clase magistral, impartida por Juan Saturio.

Una de las participantes en el encuentro. / Vicente Alonso

El protagonismo de la jornada dominical será para los más pequeños, con un taller infantil «Iniciación a la acuarela» que se celebra en la Casa de los Hevia. Una actividad lúdica y gratuita que permite a los niños y sus familias acercarse a esta técnica pictórica de forma divertida.

El VI Encuentro de Acuarela reafirma a Villaviciosa como referente pictórico en Asturias, gracias al impulso del colectivo Nieblastur y a la implicación entusiasta de artistas y amantes de la acuarela.