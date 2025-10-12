El Festival de la Manzana rinde homenaje a sus productores: Elías Carneado, de Bedriñana, recoge el galardón a una vida de trabajo

Villaviciosa muestra estos días un mar de manzanas de cuarenta variedades diferentes, aportadas por un total de 18 productores en 150 lotes (con un millar largo de frutas). Los profesionales que han hecho posible este despliegue fueron este domingo los protagonistas de la jornada. Porque «no hay que olvidar el origen, a los productores y cosecheros; gracias a ellos estamos aquí», apuntó el Alcalde, Alejandro Vega, antes de anunciar una novedad que se va a institucionalizar de cara a los próximos años: el homenaje a los cosecheros de más edad por su entrega, y a los más jóvenes que se vayan sumando por su valentía.

El primer reconocido ha sido Elías Carneado, de Bedriñana, el más veterano del certamen y que lleva acudiendo a la Villa con sus variedades de manzana de sidra y de mesa desde el año 1987, de forma ininterrumpida. A pesar de los problemas de movilidad que lo obligan a desplazarse en silla de ruedas, este domingo quiso ponerse en pie para recibir emocionado la manzana de plata que da fe de su buen hacer entre pomaradas durante décadas. Lo hizo acompañado por su mujer, Lidia Raquel Pérez, quien recibió un ramo de flores, y de su nieta, Ángela Carneado Palacios, digna sucesora del amor por el campo pese a su juventud.

Elías Carneado, acompañado por su familia / Luján Palacios

Nacido en Bedriñana en 1935, Elías siempre se dedicó a la agricultura y la ganadería, y desde pequeño "pañaba en las pumaradas de la güela y la madre en San Justo". De ahí que a lo largo de los años se haya convertido en un buen conocedor de las mejores variedades, sobre todo de mesa, que ha mejorado y mimado en todo este tiempo. Llegó a participar en el certamen maliayés con "más de 40 tipos de manzanas diferentes, sobre todo al principio", y sólo este año ha vuelto a acudir al Festival con 18 lotes. Además siempre se ha llevado premio: ayer mismo recogió el tercer premio en la categoría de manzana de mesa general y el segundo en variedades de sidra.

No fue la única novedad del certamen. El regidor anunció que someterá al Pleno la popuesta de que el Festival pase a llamarse "Memorial Sergio Álvarez Requejo", su creador, que junto a Miguel Palacios y Esteban Campillo también acaban de ser nombrados hijos adoptivos de la Villa. "Es un acto de justicia histórica y queremos, como ellos, seguir innovando", avanzó Vega, con el propósito de que la fiesta pase a tener el reconocimiento de Interés Turístico Nacional.

Además de Carneado, este domingo pasaron por el escenario de premiados muchos otros productores. En la categoría de manzanas de variedades acogidas a la DOP Sidra de Asturias se llevaron premio, por este orden, Igor Ferreras, María Dolores Huerta y Luis Miguel Venta Cueli. En manzanas de mesa general los ganadores fueron Aitor Ferreras, Sergio Álvarez Requejo (hijo del fundador) y Elías Carneado. Y en conservación de variedades de sidra en general, los premiados fueron Luz María Muñiz, Elías Carneado y Sergio Álvarez Requejo.

Las mejores plantaciones de Asturias son las de Cristina Álvarez Costales, Ulpiano Marcos y Aitor Ferreras, y también se otorgaron tres accésit especiales. A la tradición en el cultivo del manzano, para Ulpiano Marcos; a la mejor plantación de manzano de Villaviciosa, para Aitor Ferreras, y la mejor plantación de cultivo ecológico, la de Ignacio Gómez.

Las manzanas pueden verse de nuevo este lunes en la Plaza de Abastos, con otras citas como el concurso a la mejor tarta de manzana o el de escanciadores, a las 17.00 horas, puntuable para el concurso regional.