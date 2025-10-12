Villaviciosa ofrece el primer mosto a la Virgen del Portal en un emotivo acto con la Danza de la Salve y cientos de asistentes

Villaviciosa, capital manzanera de España, fue este sábado también riada festiva, punto de encuentro de los amantes de la sidra en una jornada regada además por la devoción. Si por la mañana la villa maliayesa estuvo animada por multitud de juegos para niños y actividades para todos los gustos, con mercados de otoño y de artesanía, copas solidarias de sidra y catas de caldos internacionales, la tarde se reservó a la tradición más enraizada.

La Virgen del Portal, emblema del municipio, fue la protagonista vespertina del Festival de la Manzana con una de las citas más emotivas: la bendición del primer mosto de la temporada. Una costumbre de muchos años, coincidiendo con los de buena cosecha manzanera, con la que los vecinos cumplen fielmente. Primero, para romper las manzanas con mayos antiguos, a la vieja usanza. Y después para prensar en un llagar montado en un camión un pequeño barril de sidra dulce que se entrega a la Patrona como ofrenda, para pedir abundancia en los campos y que sea buena la producción. Cientos de personas se agolparon en la Plaza del Ayuntamiento para seguir el ritual, con la pequeña imagen portada a hombros, acompañada por las gaitas de El Gaitero y honrada finalmente con otro de los tesoros del acervo cultural local: la Danza del Portal.

Villaviciosa ofrece el primer mosto a la Portalina: así ha sido el acto seguido de un desfile de carrozas /

Un total de 30 parejas llenaron de color la plaza para asombro de los visitantes, y para orgullo de los maliayeses que aspiran a que su fiesta sea declarada de Interés Turísitico Nacional. La comitiva regresó al templo parroquial del mismo modo en que hizo su descenso, acompañada por una multitud emocionada y entregada a la fiesta, con decenas de aldeanos ataviados y la satisfacción de seguir cumpliendo con una celebración que ya va por los 65 años.

Luján Palacios

La velada concluyó con un desfile de carrozas en el que participaron un total de siete artefactos y varios grupos folclóricos. Por las calles repletas de gente de la Villa se pasearon un pequeño museo del llagar, con varias creaciones de pequeño tamaño sobre una plataforma rodante; los vecinos de Coru con una creación bautizada como "Los Cesteros"; una alegoría al nacimiento de la fiesta de la mano de la Asociación de Fiestas del Portal titulada "Y en 1960 floreció un Festival"; "De la rama al culín" a cargo de los vecinos de Arroes; un tren llamado "Sidra exrpresa pita y escancia", el camión histórico de Sidra Cortina cargado de aldeanos escanciando, "Fuentes de Faena" de los vecinos de la parroquia homónima, un llagar rodante de grandes dimensiones y hasta una enorme piragua del Club Piraguas Villaviciosa El Gaiteru, tripulada por varios niños. El rey, la reina y los reininos de la fiesta cerraron la comitiva, acompañados del tren de la manzana y la Asociación Raitana. Una inundación de alegría para poner el broche de color al sábado de Festival.

Hoy domingo se entregarán los premios a las mejores manzanas y plantaciones, se correrá una carrera a favor de la Asociación Española contra el Cáncer y habrá de nuevo mercados y actividades para todos. Para escanciar hasta la última gota de diversión.