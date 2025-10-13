La mañana más llambiona del Festival de la Manzana de Villaviciosa: estos son los ganadores de un concurso de tartas de alto nivel

El dulce aroma de la manzana llenó este lunes la capital maliayesa con el Concurso de Tartas de Manzana del Festival de la Manzana de Villaviciosa, celebrado en una carpa instalada junto a la Plaza de Abastos. Numeroso público se acercó para disfrutar del ambiente festivo y de la emoción de la cata final, que reunió a 23 tartas caseras y 14 profesionales.

El concurso, en el que la calidad, la presentación y el respeto por la receta tradicional fueron determinantes, contó con un exigente jurado. En la categoría de tartas profesionales, compuesto por Jonathan González Ovalle, Carmen Ordiz y Amada Álvarez Pico, el primer premio fue para la pastelería del Hotel Cool Rooms Palacio de Luces (Colunga), cuya tarta, creada por Blanca Mendoza y Daniel Ruiz, sorprendió por combinar tres sabores distintos: sidra de hielo, especias y manzana, logrando un resultado elegante, equilibrado y de sabor impecable.

Blanca Mendoza y Daniel Ruiz, con su tarta. / J. A. O.

En la categoría de tartas caseras, evaluada por Iñaki Delera, Teresa Rovira, Jorge Noriega y José Ángel Granda, el primer premio fue para Marisa Fuentes, de Nava, quien conquistó al jurado con una tarta elaborada con masa de avellana de Piloña y manzana confitada. Según la autora, “la prepara con frecuencia y gusta mucho”, un testimonio que refleja la combinación perfecta entre tradición y creatividad que caracteriza a esta receta.

Varias tartas quedaron fuera de concurso por exceder el peso máximo permitido de un kilo, según establecían las bases. Aun así, el nivel general fue destacado como “muy alto” por los miembros del jurado, quienes remarcaron la dedicación y el entusiasmo de losparticipantes.

La entrega de premios contó con la presencia del alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega,quien destacó la importancia de mantener viva la tradición repostera del concejo y felicitó atodos los participantes por su creatividad y esfuerzo.