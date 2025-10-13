Poreñu y Lluaria, unidos por la Pilarica: así fueron las animadas fiestas maliayesas del fin de semana
Lluaria homenajea la trayectoria vital de Florentina Rivas Montequín y Sandalio Marcos Lozano, ambos de 88 años de edad
V. Alonso
Las localidades maliayesas de Poreñu y Lluaria celebraron este domingo el «día grande» de sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Pilar con numerosas actividades.
En Poreñu, parroquia de Celada, los festejos comenzaron el sábado, con una animada sesión vermú y la final del VIII Concurso de Sidra Casera, que culminó con la entrega de premios. Con 21 participantes en una reñida competición, Jonathan Cardín se alzó con el primer premio, seguido por Isi Cardín y Mateo Cardín, en este orden. El cuarto puesto fue para Remigio Peón, mientras que Jorge Arenas fue quinto.
La jornada dominical arrancó con un pasacalles de gaita y tambor, acompañando la salida de los ramos desde los distintos barrios hacia la capilla del Palaciu. A mediodía, se celebró la misa solemne en honor a la Pilarica, seguida de la tradicional subasta del ramu, dirigida por José María García, y una sesión vermú.
La parrillada en el prau de la capilla y la verbena pusieron el broche final a unas fiestas que destacaron por un gran ambiente y la participación vecinal.
Lluaria también vivió de domingo su día grande en honor a la patrona. La jornada comenzó con misa cantada por el Coro Valdediós, procesión con gaita y tambor y la subasta del ramu. A continuación, se repartieron los bollos de la Pilarica y botellas de sidra entre los socios en el prau de la fiesta, donde tuvo lugar una comida popular.
El concurso de tortillas fue uno de los eventos más destacados de la jornada.
También tuvo lugar un emotivo homenaje a los socios de honor, que este año reconoció la trayectoria de Florentina Rivas Montequín y Sandalio Marcos Lozano, ambos de 88 años de edad y muy aplaudidos por todos los asistentes.
