Saldador Ondó gana el concurso de Villaviciosa con una gran lección de escanciado: así fue el certamen del Festival de la Manzana

Un incontestable triunfo del gran campeón Salvador Ondó en la prueba de escanciadores cerró este lunes un Festival de la Manzana de Villaviciosa que el alcalde maliayés, Alejandro Vega (PSOE), no duda en calificar de "histórico", tanto por la gran participación como por la variedad de un programa que incluyó más de cincuenta actividades. "Se puede hablar de una edición histórica, no sólo por el reconocimiento a los fundadores, también por el récord de actividades y por la alta afluencia de visitantes", señaló el regidor, minutos antes de participar en la ceremonia de entrega de premios del concurso de echadores de sidra.

Vega incidió en la importancia que tiene mantener la actividad cultural y turística fuera de la temporada alta, y destacó el mes de octubre como "un ejemplo" de cómo diversificar la oferta local para generar un impacto positivo en la economía y el empleo del concejo. "Desde 2015, el actual gobierno municipal ha apostado por potenciar y recuperar el prestigio del festival, que se encontraba abandonado y en mínimos en etapas anteriores", afirmó el regidor, para añadir que "durante el último gobierno del PP ni siquiera se hacía un cartel". Para el Alcalde, el rendir homenaje a los fundadores y continuadores del festival que se puso en marcha en 1960 "saldó una deuda histórica".

Para finalizar, Alejandro Vega reiteró que el Ayuntamiento trabajará para lograr el reconocimiento del Festival de la Manzana como Fiesta de Interés Turístico Nacional, lo que supondría el primer galardón de este tipo para el concejo de Villaviciosa.

Por la izquierda, Marcos Ramos, Wilkin Aquiles, Salvador Ondó, Jorge Vargas, Amauris La Pauta y Moisés Martínez, brindando con sidra. / J. A. O.

Por lo que se refiere al concurso de escanciadores, Salvado Ondó, que pelea por hacerse con su séptimo campeonato regional, ofreció una verdadera clase magistral que fue reconocida por un jurado compuesto por expertos de la talla de las hermanas Laura y Susana Ovín Ania o Aladino Ardura. El segundo puesto del certamen maliayés, uno de los más prestigiosos de cuantos se celebran en la región a lo largo del año, fue para Jorge Vargas, tercero quedó Wilkin Aquiles, la cuarta plaza se la adjudicó Amauris La Pauta y quinto se clasificó Marcos Ramos. Campeón local fue Moisés Martínez, de la sidrería El Portal.

Por lo demás, en la plaza de abastos se pudo visitar desde las once de la mañana y durante todo el día la exposición de manzana de mesa y de sidra de Asturias. Con todo, una de las actividades que más éxito recabó en ese mismo emplazamiento fue el vídeo inmersivo 360º VR denominado "Villaviciosa en paxu xiroscópicu", obra del fotógrafo Xurde Margaride. Con unas gafas de realidad virtual, los visitantes pudieron realizar un viaje por el paisaje de la ría maliayesa, sus pumaradas y llagares. Durante todo el fin de semana se registraron colas para disfrutar de esta novedosa experiencia inmersiva.

En la carpa de actividades ubicada justo al lado de la plaza de abastos tuvo lugar, ya por la tarde, una demostración de cocina con degustación bajo el título "Manzana y pan, sabores circulares: la harina de magaya". La actividad, impartida por Elena Fernández, de Panduru, fue libre y gratuita.

Por su lado, la calle Ayuntamiento acogió la jornada final del mercado de otoño, con "rompecabezas sidreros" impartidos por miembros de la Asociación Arte por las Manos y un espacio para toda la familia con juegos tradicionales de madera.

Además, hasta ayer permaneció expuesto en la sede del Ateneo Obrero el cartel de la presente edición del Festival de la Manzana. Se trata de un óleo sobre lienzo de Luis Repiso, titulado "La Virgen de la Manzana".

En el mismo escenario se pudo disfrutar de la muestra de poemarios ilustrados, con la participación de los artistas Eliza Southwood, Jorge Perellón, José Paredes, Francisco Domínguez Penis, María Mieres, Fernanda Álvarez, Pablo Maojo, Ramón Rodríguez, César Ripoll, Sara Sanz, Juan Arroyo, Tanadori Yamaguchi, José Carlos Álvarez Cabrero, Mario Cervero y Ernesto Junco. Los textos poéticos pertenecen a Aurelio González Ovies, Carmen Nozal, Ceferino Montañés, César Menéndez (Chirry), Daniel Granda, David Fueyo, David S. (Suaron), Flor Fernández, Javier F. Granda, José Luis Piquero, Lauren García, María Esther García López, Manolo D. Abad, Marisa López Diz, Pablo Texón Castañón, Pelayo Fueyo y Rubén Rodríguez.