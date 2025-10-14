Con Villaviciosa en el objetivo: todo listo para la gala de premios de FotoMaliayo 2025, con cine, fotografía y cultura local
El Teatro Riera será el escenario de la entrega de los galardones del certamen y de la proyección del documental "El reino de los pastores" de Álex Galán
La capital maliayesa se prepara para una cita con la imagen y la tradición. Este próximo viernes, el Teatro Riera de Villaviciosa acogerá la gala de entrega de premios de FotoMaliayo 2025, el tercer concurso de fotografía de la villa, que se consolida como una de las citas culturales más destacadas del calendario local.
La jornada arrancará a las 19.30 horas con la proyección del documental “El reino de los pastores”, del cineasta asturiano Álex Galán, que ofrece una mirada intimista sobre la vida y los saberes tradicionales de los pastores de los Picos de Europa. Tras la proyección tendrá lugar la entrega de galardones en las dos categorías principales del certamen: el “III Certamen rexonal de semeyes etnográfiques d’Asturies”, único en la región dedicado a esta temática, y el “III Concurso de fotografía paisajística de Villaviciosa”, que busca poner en valor los rincones naturales del concejo y del Principado.
Como cierre de la gala, se inaugurará la exposición en gran formato con las fotografías premiadas, que estarán presentadas por sus autores en la plaza José Caveda y Nava, uno de los espacios más emblemáticos de la Villa. La entrada será libre y gratuita hasta completar aforo, en una velada que promete combinar arte, patrimonio y la mirada creativa de quienes captan la esencia de Asturias a través de su objetivo.
