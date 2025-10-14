Villaviciosa reclama "soluciones urgentes" ante el retraso de las obras del polideportivo del Colegio Maliayo

El Ayuntamiento de Villaviciosa reclama al Principado medidas urgentes ante la "grave situación" que atraviesa el Colegio Público Maliayo debido al retraso y paralización de las obras del polideportivo escolar, iniciadas por la Consejería de Educación y que debían haber concluido para el inicio del presente curso. El alcalde, Alejandro Vega, ha remitido un escrito a la consejera de Educación, Eva Ledo, en el que solicita “soluciones inmediatas” para habilitar un espacio cubierto alternativo y garantizar unas condiciones adecuadas para la actividad docente durante el otoño e invierno.

El regidor recuerda que el pasado 8 de mayo la propia Consejería anunció públicamente que los trabajos, con una inversión cercana a 250.000 euros, estarían finalizados antes del nuevo curso escolar. En aquella visita, la entonces consejera Lydia Espina explicó que la actuación serviría para acabar con las filtraciones de agua y humedades del polideportivo, además de mejorar la iluminación con pantallas LED y renovar el sistema eléctrico. Las obras, ejecutadas por la empresa Taresco Ingeniería y Construcción S.L., estaban muy avanzadas en ese momento y solo restaba acometer la urbanización exterior. Sin embargo, el regidor lamenta que desde entonces “han estado paralizadas”, lo que ha generado una situación que califica de "insostenible".

El Alcalde subraya que se trata del único espacio cubierto del centro, “no solo para impartir las clases de Educación Física, sino también para que los niños puedan salir al recreo en los días de lluvia”. Al no disponer de un patio cubierto, cuando las condiciones meteorológicas son adversas, los alumnos deben permanecer dentro del edificio durante toda la jornada escolar. Vega señala que, tanto desde el Ayuntamiento como desde la comunidad educativa del colegio, se han mantenido contactos con el director general de Infraestructuras, Julio Vallaure, pero “a estas alturas del curso no se han logrado avances” y considera imprescindible tomar medidas extraordinarias.

El regidor maliayés propone como solución provisional la instalación de una carpa que permita desarrollar las clases y actividades a cubierto “mientras no se reanuden las obras o, en su defecto, se autorice el uso de la instalación aunque no esté finalizada”. En su opinión, “la situación no puede seguir así, sin tomar medidas urgentes”, ya que las lluvias son frecuentes en esta época del año y las condiciones actuales del centro “no garantizan un desarrollo normal del curso”.

En el mismo escrito, Vega reitera la necesidad de desbloquear otro asunto pendiente para el centro, la cesión de los terrenos colindantes al colegio, actualmente adscritos al Serida, para poder ejecutar la ampliación del patio. Recuerda que, tras la unificación de las aulas que antes estaban en las Escuelas Graduadas, el número de alumnos ha aumentado considerablemente, sin que hasta ahora se haya podido ampliar el espacio exterior. “La negativa del Serida a ceder esos terrenos, donde ahora se plantan maíz, está impidiendo una mejora esencial para la comunidad educativa”, advierte el Alcalde, que urge al Principado a “desbloquear de una vez la situación” para que puedan acometerse las obras pendientes.

Alejandro Vega concluye que “no se puede permitir que un colegio de referencia en la comarca siga sin disponer de un espacio cubierto funcional ni de un patio adecuado al número de alumnos”, e insta al Gobierno autonómico a actuar “con la máxima urgencia” para dar respuesta a las necesidades del centro.