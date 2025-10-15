Los culetes más solidarios de Villaviciosa: recaudados cerca de 3.500 euros para Gaza gracias a la venta de vasos del Festival de la Manzana

Durante el pasado fin de semana del Festival de la Manzana de Villaviciosa, el público no solo disfrutó de la sidra y las actividades tradicionales, sino que también gran parte de los asistentes participaron en una acción solidaria. En uno de los puestos del recinto de la plaza cubierta se vendieron los vasos y copas conmemorativos de la edición, a un precio de 5 euros la unidad, con el objetivo, en esta ocasión, de recaudar fondos destinados a Gaza.

La iniciativa partió del Ayuntamiento de Villaviciosa, que promovió la propuesta y contó con la colaboración de Cruz Roja, encargada de atender el punto de venta. “En este caso, la idea vino del Ayuntamiento, y nosotros nos encargamos de gestionar el pequeño stand y de atender al público”, explica María Luisa Tuero, coordinadora del Voluntariado del Arciprestazgo de Villaviciosa de Cruz Roja, quien destaca que “tenemos un Alcalde de lo más solidario”.

Entre el sábado y el domingo se pusieron a la venta 1.300 unidades entre vasos y copas, y se vendieron aproximadamente unos 600, lo que permitió reunir una recaudación cercana a 3.500 euros, que se enviará de forma íntegra a Gaza.

El puesto, instalado durante las mañanas del sábado y del domingo, fue atendido por seis voluntarias, que se organizaron para cubrir los momentos de mayor afluencia. “Sobre todo en la hora del vermú, cuando todo el mundo quería el vaso a la vez, había que cobrar, sacar de las cajas y tener cuidado porque son cosas delicadas que pueden romper fácilmente”, comenta Tuero, satisfecha con la respuesta del público.

La venta solidaria se sumó así a otras actividades del festival que, además de promocionar la cultura sidrera, demostraron una vez más la vertiente más comprometida de los asturianos.