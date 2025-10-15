La exposición pictórica de Antonio Roble en la Casa de los Hevia: un viaje poético por el paisaje asturiano dos décadas después

La Casa de los Hevia de Villaviciosa acoge estos días la exposición de Antonio Roble, un recorrido por el universo artístico de este creador asturiano que regresa a las salas expositivas tras más de dos décadas sin mostrar su obra al público. La muestra, que puede visitarse hasta finales de este mes de octubre, reúne una selección de acuarelas, dibujos y bocetos donde se refleja su manera personal de interpretar el paisaje y la figura humana desde una mirada íntima y poética.

Roble, conocido por su dominio del color y la atmósfera, plasma en cada obra una búsqueda constante de armonía entre lo real y lo sugerido. En los textos de sala que recogen algunas de sus críticas más detalladas se destaca su capacidad para “trascender la apariencia de las cosas y detenerse en la emoción del instante”, una idea que impregna toda la exposición. En sus paisajes asturianos se percibe tanto el trazo ágil del pintor como la sensibilidad del observador que ha sabido convertir la naturaleza en un estado del alma.

El visitante encontrará en las paredes de la Casa de los Hevia obras que recorren diferentes etapas del artista, con composiciones donde el color se funde con la luz y los contornos se desdibujan hasta volverse casi musicales. Sus figuras y escenas cotidianas, llenas de movimiento, completan un conjunto que invita a contemplar sin prisa, dejando que la pintura hable.

Esta exposición de Antonio Roble responde al homenaje que se le rindió dentro de esta edición del VI Encuentro de Acuarela en Villaviciosa, que convierte cada año a la villa maliaya en capital asturiana de la pintura al agua. El artista reconoce que “volver a exponer después de tanto tiempo es reencontrarse con una parte de uno mismo”, y asegura que esta muestra supone una forma de agradecimiento a quienes siempre han creído en su trabajo.

La exposición puede visitarse hasta el 31 de octubre en la Casa de los Hevia de Villaviciosa, con entrada libre, en horario habitual de apertura del centro, todos los días de 10 a 14.30 horas y de 15.30 a 18 horas.