La historia reciente de Villaviciosa, en imágenes: La Fundación José Cardín culmina la segunda fase de digitalización del fondo MINFER de Fermín Riera

El proyecto, con apoyo del Principado, permite conservar y facilitar la consulta de miles de imágenes sobre la historia reciente de Villaviciosa

Fotografía de MINFER de varios hombres escanciando y tomando sidra en una romerÃ­a.

Fotografía de MINFER de varios hombres escanciando y tomando sidra en una romerÃ­a. / MINFER

La Fundación José Cardín Fernández ha culminado la segunda fase del proceso de digitalización y catalogación del Fondo MINFER, producido por el fotógrafo Fermín Riera Rodríguez, autor de un valioso testimonio visual sobre la historia reciente de Villaviciosa.

Durante esta nueva etapa, además de avanzar en la digitalización de los negativos, se ha llevado a cabo un trabajo exhaustivo de catalogación e indización de cada imagen, con el objetivo de facilitar el acceso y la consulta por parte de investigadores. Este proceso ha incluido la identificación y descripción normalizada de cada fotografía, garantizando su preservación a largo plazo y la sostenibilidad del archivo.

El proyecto ha sido posible gracias al apoyo del Gobierno del Principado de Asturias, y supone un paso más en la labor que la Fundación viene desarrollando para preservar y difundir el patrimonio cultural y visual maliayo.

El Fondo MINFER puede consultarse de manera presencial en la sede de la Fundación José Cardín Fernández, dirigida especialmente a investigadores o personas interesadas en la Asturias de la segunda mitad del siglo XX. Además, la entidad anima a instituciones y particulares a solicitar la cesión de imágenes para ilustrar proyectos o publicaciones vinculadas a la historia de la región.

“La conservación de estas fotografías no solo servirá como fuente de investigación, sino que permitirá enriquecer otros proyectos relacionados con nuestra historia y cultura”, señalan desde la Fundación, que continua trabajando en favor de la promoción y preservación del patrimonio cultural asturiano.

La Fundación José Cardín Fernández, respaldada por el Grupo El Gaitero, mantiene una trayectoria consolidada en la difusión del arte, la historia y las tradiciones locales, dentro de su política de responsabilidad social y su vínculo con el entorno humano y geográfico de Villaviciosa.

