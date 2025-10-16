Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Villaviciosa activa su agenda cultural de octubre: ópera, teatro, cine infantil y fotografía

La programación incluye la innovadora propuesta teatral de Chamán Producciones y una nueva semifinal del concurso de canción asturiana "La Busdonga"

Una representación de Chamán Producciones Teatro

Una representación de Chamán Producciones Teatro / R. C. V.

Carla Vega

Villaviciosa

La agenda cultural de octubre en Villaviciosa llega cargada de propuestas para todos los públicos, con ópera, teatro, cine y fotografía como grandes protagonistas. Desde el Ayuntamiento destacan que se mantiene la apuesta por una programación “variada y de calidad”, que convierte al concejo en un referente cultural en la comarca.

El Teatro Riera abrirá esta intensa quincena cultural con la retransmisión en directo de la ópera “Roméo et Juliette”, de Charles Gounod, mañana miércoles 15 de octubre, a las 19.30 horas, desde el Teatro Campoamor de Oviedo. Estrenada en París en 1867, esta obra heredera de la grand opéra de Meyerbeer despliega una partitura de gran lirismo, con libreto inspirado en la célebre tragedia de William Shakespeare. La entrada será libre hasta completar aforo.

El viernes 17, también en el Riera, se celebrará la Gala FotoMaliayo 2025, a las 19.30 horas, donde se conocerán los ganadores del concurso de fotografía local, que en solo tres ediciones ha reunido más de 800 imágenes participantes y ha consolidado su espacio entre los certámenes culturales más destacados de Villaviciosa.

El sábado 18 de octubre, a las 18 horas, llega el turno de la Cinemateca Infantil, que traerá la película “El Tesoro de Barracuda”, una producción de animación recién presentada en el Festival de San Sebastián y “especialmente recomendada para la infancia”. La historia, inspirada en la novela de Llanos Campos, narra las aventuras del joven Chispas y la tripulación del Capitán Barracuda en busca del legendario tesoro de Phineas Crane.

La música tradicional también tendrá su espacio en el Teatro Riera. Será el domingo 19, a las 12 horas, con la segunda semifinal del Premio Obdulia Álvarez “La Busdonga” de Asturianada, el galardón con el que el Gobierno asturiano distingue a los mejores cantadores de este género musical. De esta cita saldrán los finalistas que competirán en la gran final del 28 de noviembre.

El broche de oro llegará el sábado 25 de octubre, a las 19.30 horas, con el teatro contemporáneo de Chamán Producciones, compañía riojana que visita por primera vez Villaviciosa dentro del programa Camino Escena Norte. Su obra “Oveja perdida ven sobre mis hombros” propone una reflexión sobre las nuevas dinámicas laborales en una sociedad hiperconectada y multitarea. Por necesidades técnicas, la función se representará en el Salón de Actos del Ateneo Obrero.

El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, subrayó que el gobierno local “viene apostando por la cultura como motor social y económico”, asegurando que “una programación estable y de calidad contribuye al bienestar de los vecinos y visitantes, y también genera empleo y actividad”. Vega añadió que “la cultura es inversión, no gasto, y eso se refleja en los presupuestos municipales”.

