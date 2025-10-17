Así logró Quintes (Villaviciosa) echar a los okupas de una de sus viviendas: "Ha sido gracias a la unión de los vecinos"

"Nos complace informar de que la vivienda recientemente okupada ha sido desalojada de manera voluntaria por sus ocupantes". Así comienza el anuncio publicado en las redes sociales por el Dioni Novel, presidente de la Asociación de Vecinos "La Parpayuela", en el grupo "Amigos de Quintes", localidad perteneciente al concejo de Villaviciosa. Este desenlace positivo ha sido posible "gracias a la unidad, la colaboración y el compromiso de todos los vecinos, que han demostrado que cuando la comunidad actúa unida, es capaz de superar casi cualquier dificultad".

El pueblo vio alterada su tranquilidad cuando, a principios de este mes, una familia formada por cuatro adultos, dos menores de edad y tres perros okupó una de las viviendas, propiedad de un hombre de Gijón. La preocupación comenzó a extenderse entre los vecinos que temían que "se convirtiera en un efecto llamada" y que ese hecho, en principio aislado, "pasara a repetirse con inmuebles que son segundas residencias de gente que viene en verano".

La unión hace la fuerza

Finalmente, más allá de las concentraciones y denuncias interpuestas por los vecinos, fue la presión y la colaboración entre todos los residentes la que consiguió que los okupas abandonaran la vivienda y se marcharan del pueblo, que ha vuelto a recuperar la tranquilidad habitual.

Desde la asociación vecinal han expresado su agradecimiento "a todos los grupos políticos municipales que se han interesado por la situación, así como a aquellos que, aunque no se hayan comunicado directamente, estamos seguros de que compartían nuestra preocupación y apoyo". En este sentido, destacan de manera especial "la implicación y cercanía" de la exconcejala de Vox del Ayuntamiento de Villaviciosa y actual no adscrita, Marta Sanz, "cuya dedicación diaria, presencia constante y labor de mediación con las personas ocupantes han sido fundamentales para alcanzar una solución pacífica y satisfactoria para todas las partes".

El texto del presidente de la Asociación de Vecinos finaliza con un agradecimiento dirigido a todos los vecinos, por demostrar que "la convivencia, el diálogo y la unión vecinal son las mejores herramientas para proteger nuestro pueblo".