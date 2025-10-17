Villaviciosa estrena rocódromo: esta es la fecha para su entrada en servicio (y así se celebrará)

Villaviciosa está a punto de ver cumplida una reivindicación largamente esperada por el deporte local, la apertura de su rocódromo municipal, cuya inauguración oficial se celebrará el domingo 2 de noviembre en el polideportivo municipal maliayés. La jornada será una fiesta para los aficionados del deporte, que podrán disfrutar de una exhibición a cargo del equipo de competición de la Federación de Montaña del Principado de Asturias (FEMPA), que mostrará el potencial de una instalación llamada a convertirse en un referente comarcal para los amantes de la escalada.

La gestión deportiva del rocódromo correrá a cargo del Grupo de Montaña Llama Ello, entidad local que lleva años reclamando un espacio de este tipo y que ahora asume el reto de ponerlo en marcha. “Nuestra idea es sacar adelante cursos de escalada para escolares y adultos, desde iniciación hasta perfeccionamiento”, explica César Pina, portavoz del club, que trabaja ya en la búsqueda de monitores titulados para sumarse al proyecto. Las personas interesadas pueden enviar su currículum al correo grupollamaello@gmail.com.

El objetivo del colectivo es que, una vez rodado el primer curso, el rocódromo cuente el próximo año con una escuela deportiva municipal de escalada, al igual que sucede con otras disciplinas consolidadas como el tenis, el judo o el fútbol. “Este año no llegamos a tiempo, pero queremos dar el primer paso para que en el futuro haya una estructura estable de enseñanza”, apunta Pina.

El interés que despierta la instalación es notable. “La gente no para de preguntarnos por los cursos, los horarios y cómo se va a poder usar”, comenta el representante del grupo, que avanza que en las próximas semanas se hará público el reglamento de uso del rocódromo, junto con los detalles del funcionamiento y reserva de turnos.

La apertura del rocódromo representa un paso más en la mejora de las infraestructuras deportivas del concejo y responde a una demanda histórica del Grupo Llama Ello, que durante años insistió en la necesidad de disponer de un espacio cubierto y seguro para practicar la escalada. Su puesta en marcha amplía la oferta deportiva del municipio y acerca la montaña y la escalada a nuevos públicos, especialmente a niños y jóvenes, en un entorno controlado y accesible.