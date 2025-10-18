La mirada asturiana del certamen Fotomaliayo ilumina Villaviciosa: todos los galardonados en la tercera edición

El teatro Riera de Villaviciosa volvió a llenarse este viernes con motivo de la gala del III Certamen FotoMaliayo 2025, una cita que ya se ha ganado un hueco en el calendario cultural del concejo. La tarde comenzó con la proyección del documental "El reino de los pastores", de Álex Galán, antes de dar paso a una ceremonia marcada por la emoción y la reivindicación de las raíces asturianas.

El director del certamen, Manuel Toral, fue el encargado de abrir el acto con un discurso cercano y agradecido. Visiblemente emocionado, subrayó el valor del trabajo desinteresado que hay detrás del concurso, destacando la ilusión con la que el equipo organiza cada edición. "Tenemos el objetivo de seguir sumando apoyos para mantener vivo un certamen que ya empieza a trascender el concejo", aseguró.

El momento más emotivo de la noche llegó con el homenaje a la Fundación Belenos, colectivo que lleva más de cuatro décadas dedicado al estudio y la difusión de la cultura asturiana, que nació como colectivo de estudios en 1983 y se constituyó como fundación en 1998. Su presidente, Xuan Fernández-Piloñeta, recogió el reconocimiento y recordó que "en Asturias tenemos un patrimonio único que debemos cuidar sin perder nuestras raíces".

Para esta edición, la organización incorporó una nueva sección de reconocimientos para personas y entidades que trabajan en la misma línea del certamen. Uno de ellos fue para Pedro Paniceres, divulgador rural que utiliza las redes sociales para mostrar la vida en los pueblos asturianos. "Nací y viví siempre en el pueblo, y me alegra que se valore contar lo nuestro con naturalidad", expresó al recoger la distinción. También fue reconocida la Asociación de Vecinos de Rozaes, representada por Roberto y Dolores Díaz, por su intensa labor en la recuperación de tradiciones locales como las mascaradas de invierno. "Cada año nos metemos en algún lío nuevo, pero con ilusión por mantener vivas las costumbres", afirmaron.

Las categorías se mantuvieron con respecto a otras ediciones, incluyendo alguna novedad. En Montañes d’Asturies Memorial Fernando Millar, el finalista fue Daniel Pérez, y el ganador David Pedreira con "Pico en Torres". En "La mar d’Asturias", el finalista fue Álex García, con "El guardián del mar", y el primer premio recayó en Carlos González por "La ventana del tiempo".

En la categoría "Deportes nel mediu natural", Juanjo Alonso fue finalista, con "Samuel Rojo en la ola de la ensenada", y el galardón principal fue para José Luis del Valle con "Equilibrio en la ensenada de Oliancu". En "Villaviciosa. Memorial Consuelo Busto", el finalista fue José Valle por "La cueva de Tazones", y el ganador Leopoldo Palacio con "La calle del agua".

Entre las novedades, los socios del Grupo de Montaña Llama Ello, entidad colaboradora en la organización del certamen, presentaron imágenes tomadas durante sus salidas, destacando "Hacia la recompensa", de Joan Mejido; "Equilibrios en el Bustacu", de José Antonio Castro, y "Bajo el arco invernal", de Anselmo Montoto.

La categoría "Semeyes etnográfiques d’Asturies", distintiva de este certamen, el finalista fue José Manuel Pérez con "El último cestero", la mención de honor recayó en Eloy Couceiro por "La comunidad del mazo" y el primer premio fue para Santi de la Vega con "La cuenta atrás". Por último, se estrenó la categoría especial dedicada a la sidra, en la que se distinguió "El escanciador", de Íñigo Rodríguez.

El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, cerró el acto felicitando a los organizadores y reivindicando la importancia de mantener vivas la lengua y la cultura asturianas, y comprometiéndose a seguir apoyando el certamen. Tras la gala, el público se trasladó a la plaza José Caveda y Nava, donde se inauguró la exposición al aire libre, con la presentación de los autores.