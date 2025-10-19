Una novia de rojo para una boda de ensueño en Villaviciosa: "Asturias nos gusta tanto que toda la familia compró casa aquí"

Fue una boda de ensueño porque cumplió todas las expectativas de los contrayentes, de sus familiares e invitados y porque tras esta celebración hay una historia que su a vez encierra otras muchas que hablan de amor, de viajes, de Asturias y de detalles que la hicieron única. Entre otros muchos, el color del vestido de la novia, un rojo oscuro, tirando a burdeos, un diseño personalizado que se complementó con un ramo muy especial realizado por un profesional que además es amigo de la pareja.

Florencia Posse y Yeray Sánchez festejaron su boda el pasado fin de semana en Villaviciosa. En la historia personal que les llevó hasta el momento de esta celebración hay distintos países, coincidencias de amistades y lugares de vacaciones de los que también se enamoraron. Ella es argentina y él de Badalona, donde ambos vivían cuando se conocieron.

"Y ya no nos separamos más"

En la ciudad catalana coincidieron en un lugar invitados por un amigo común (el hermano del novio) aunque ahí, la primera vez que se encontraron, "no nos pedimos los teléfonos ni nada". "Al cabo de un mes yo conseguí su teléfono y le empecé a hablar y bueno, desde ahí ya no nos separamos más", explica Posse.

Los novios, en otra imagen de su álbum de boda. / Fotografía de Lucía Garó

No es que hayan venido desde Badalona para casarse, sino que el Principado es el lugar que eligieron para establecerse hace algo más de año y medio. Habían venido varias veces de vacaciones y la región les encantaba, así que decidieron vivir aquí, comprar residencia en Oviedo, y hasta hoy. No han llegado solos, pues tienen un niño de 5 años y además toda la familia de ambos ha acabado por hacerse con una vivienda también en Asturias. "Nos ha gustado tanto que toda nuestra familia se ha comprado casa aquí también", explican.

"Buscábamos tranquilidad"

"Nos mudamos a Asturias por buscar tranquilidad y también decidimos hacer aquí la boda porque nos gusta mucho Asturias y encontramos el lugar ideal para lo que nosotros queríamos en Villaviciosa. Vino gente de todos lados y teníamos posibilidad de hospedarlos en la propia finca donde lo celebramos", que es el Hotel Rural Alavera, indican.

Detalle de la decoración de las mesas. / Fotografía de Lucía Garó

¿Y el vestido rojo? " Nunca me han gustado los vestidos blancos, nunca me visto de blanco. Y bueno, hablando pues con mis amigas y mi familia, dije, mira, es que a mí el color que me gusta, con el que me gustaría casarme, es un burdeos, así como un rojo fuerte. Y buscando, encontré una tienda y me lo hicieron así, del color que yo quería para un día que era importante para mí", explica Posse.

La boda, en la que ofició el padre de ella y recibieron la bendición de todos progenitores de los contrayentes, fue el 11 de octubre ante algo más de medio centenar de invitados llegados de muchos puntos: Argentina, Badalona, Canarias, Valencia, Madrid, Mallorca...

El espectacular ramo, obra de Leonardo Melgarejo, de La Manigua. / Leonardo Melgarejo

La comida tuvo toques de Asturias y de Argentina. "Lo hicimos todos nosotros. Quisimos también hacerle conocer a la gente un poco todo lo que son quesos asturianos, con una tabla gigante. La mitad de nuestra familia es vegetariana, así que hicimos también todo en esa línea. Mi madre y yo somos pasteleras, por lo que hubo asimismo una mesa dulce, buffet, para que todo el mundo pudiese comer un poquito lo que quisiese", explica la novia, preguntada por los detalles del convite.

A la magia del día contribuyó la decoración floral realizada por Leonardo Melgarejo, de La Manigua, que también le hizo el ramo a la novia, e inmortalizó momentos muy especiales la fotógrafa Lucía Garó, a la que corresponden las fotos que acompañan este texto y dan fe de un día que fue inolvidable.