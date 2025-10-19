Poreñu, solidaridad "ejemplar" sobre la pasarela: "Estamos emocionadas por el entusiasmo y la generosidad de la gente"

La moda se vistió con solidaridad este fin de semana en Poreñu, en Villaviciosa, donde la Asociación de Vecinos La Capilla celebró la novena edición de su pasarela "Poreñu Fashion 2025". El evento, convertido ya en una cita emblemática de la localidad y del concejo maliayés, reunió durante un evento de casi cuatro horas de duración a decenas de vecinos en el local social de la entidad, que se llenó de color, entusiasmo y compromiso.

Como entrada simbólica, los asistentes aportaron alimentos no perecederos que serán destinados a la Fundación Banco de Alimentos de Asturias, reforzando el carácter solidario de una jornada que combinó espectáculo, participación y causa social.

La presentación de los actos corrió a cargo de los miembros de la junta directiva del colectivo vecinal y contó con la colaboración de una quincena de establecimientos de moda de Villaviciosa. El desfile estuvo amenizado por las actuaciones del grupo de baile Rosas del Desierto, y por el gaitero René Suárez acompañado del tambor de Sergio García, que pusieron el acento musical asturiano a una tarde inolvidable.

Especial mención mereció el trabajo de los casi cincuenta modelos voluntarios que desfilaron con estilo y alegría por el escenario de las antiguas escuelas locales, transformado para la ocasión en una pasarela solidaria.

Agradecimiento a los participantes y colaboradores

"Una vez más, la respuesta de vecinos, asistentes y colaboradores ha sido verdaderamente ejemplar. Desde la Asociación de Vecinos La Capilla nos sentimos profundamente emocionadas por la ola de solidaridad que ha despertado este desfile de moda solidario en Poreñu", expresaron con gratitud Loly Riva y Dolores Lanzón, representantes de la entidad organizadora. Poreñu fue "Pueblo ejemplar" de Asturias en 2017.

Ambas quisieron agradecer el trabajo, la implicación y el compromiso de todos los participantes, modelos, comercios colaboradores y donantes, y subrayaron "el entusiasmo y la generosidad que se vivieron toda la jornada".

Asimismo, confiaron en que, una vez realizado el recuento final, se superará ampliamente la cifra de media tonelada de alimentos recogidos.

Estos serán entregados a la Fundación Banco de Alimentos para apoyar a quienes más lo necesitan, objetivo de este evento mailayés del que disfrutaron grandes y pequeños en la localidad.