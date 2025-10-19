El pueblo asturiano de menos de 400 habitantes en el que vive Blanca Romero: naturaleza, vistas al mar y un chalet que levantó junto a su padre

Blanca Romero es asturiana y se le nota. Aunque le gustan las grandes ciudades, solo encuentra su paz en casa, en la tierrina, en el pueblo de menos de 400 habitantes donde vive en plena naturaleza. La actriz, que ahora se encuentra concursando en "Bailando con las estrellas", está en la cuerda floja y ha dejado claro que se quiere "pirar pa casa".

Dice el refrán que la cabra tira al monte y Blanca Romero tira a Peón (Villaviciosa). Esta parroquia es su refugio, su hogar. Está a 20 minutos de Gijón, la ciudad en la que nació, y es su templo.

La actriz vive en un chalet de dos plantas que levantó junto a su padre. Lo idearon a su gusto, tal como lo tenían en la cabeza. “Estoy a gustísimo aquí, tranquilísima. Esta casa la levantó mi padre hace 20 años y fuimos muy poco a poco… aquí metí casi todos los ingresos que tuve”, comentó la artista en una entrevista para el programa "Raíces", de Cuatro. El equipo se desplazó a su casa para grabar y pudo conocer, de primera mano, el refugio de la asturiana.

La intérprete nació en Gijón y pronto voló. Le ofrecieron un contrato como modelo y, pese a las reticencias de su padre, lo hizo. Y empezó su carrera meteórica. Es una mujer cosmopolita, que ha vivido en París o Nueva York, pero cuyas raíces siempre han tirado mucho. Fue con el nacimiento de su segundo hijo cuando decidió regresar a Asturias. Y lo hizo al lugar que siempre soñó.

Peón, Pueblo ejemplar

Peón, la parroquia en la que vive Blanca Romero, fue galardonada en 2023 como Pueblo Ejemplar junto a Arroes, y Candanal. Recibieron la visita de los Reyes y este galardón reconoció el esfuerzo de estos núcleos por recuperar patrimonio y mantener un modelo económico basado en actividades rurales tradicionales, como la ganadería familiar, junto a sectores emergentes.

Villaviciosa, y especialmente las parroquias de Arroes, Peón y Candanal, ha sabido combinar la modernidad con preservar sus tradiciones ancestrales, otorgando a estas localidades la esencia de lo que Asturias puede y quiere ofrecer a sus visitantes. Un paisaje de ensueño, que muestra valles verdes y fértiles donde la calma y paz lo domina todo.

Tras la concesión del Premio a Pueblo Ejemplar la zona ganó más turistas. Y en el caso concreto de Peón cuantan con Blanca Romero como madrina de excepción porque siempre que puede presume de tierrina.