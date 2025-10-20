Educación financiará la instalación de una carpa en el Colegio Maliayo para que acoja actividades físicas mientras se termina la obra en el polideportivo

La Consejería de Educación financiará la instalación de una carpa en el colegio público Maliayo para que pueda realizarse actividad física durante el tiempo que duren las obras del polideportivo cubierto, que van con retraso. La solución provisional dada por el Principado para este centro de Villaviciosa la ha hecho pública el gobierno local, que había solicitado medidas de manera urgente a la Administración autonómica.

Educación señala que actualmente se está pendiente de "la modificación del proyecto para poder continuar y finalizar las obras” del polideportivo y que, teniendo en cuenta que "para el desarrollo de estas actuaciones estimamos un plazo de entre 1,5 y 2 meses, después de hablar con la dirección del centro educativo, procede la instalación de una carpa que permita realizar las actividades físicas que correspondan durante el periodo de tiempo en el que no podemos disponer del gimnasio del centro".

Según la información aportada por el Ayuntamiento, la Consejería destaca que está "en contacto con el centro para que este pueda proceder al alquiler de la misma a la mayor brevedad”. El gobierno local explica que, por su parte, ya ha ofrecido al colegio colaboración para que la carpa "se pueda instalar a la mayor brevedad posible", e insisten en la "urgencia de agilizar las obras para que se pueda usar el polideportivo, dado que el patio se queda pequeño".

Contactos con la Administración autonómica y negativa del Serida

El regidor, Alejandro Vega, se había dirigido a la consejera de Educación para comunicarle la “grave situación" que se está produciendo en el colegio tras paralizarse la obra del polideportivo, “el único espacio cubierto del centro". Vega, también en contacto con el director General de Infraestructuras, Julio Vallaure, destacaba que "a las alturas del curso en que estamos y ya en temporada de otoño -invierno" no se habían logrado avances, por lo que era necesario adoptar soluciones de manera inmediata.

Educación propone ahora la solución provisional de la instalación de la carpa mientras se reinician y concluyen los trabajos del polideportivo y el alcalde ha manifestado su agradecimiento por la rápida respuesta rápida a la consejera, Eva Ledo.

Por otro lado, anunció que va a pedir "una reunión urgente a las consejerías de Hacienda y de Ciencia ante la negativa del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida) a ceder los terrenos colindantes al colegio. El Ejecutivo maliayés quiere que se amplíen hacia esta zona las instalaciones y patio del colegio y que sirva también para habilitar instalaciones deportivas.