Los niños de Villaviciosa desayunan "Manzanina": esta es la singular iniciativa para fomentar la alimentación sana entre los más pequeños

La comida sana también entra por los ojos, y si es con un enorme abrazo, mejor todavía. Los niños de Villaviciosa lo han experimentado este martes de la mano de "Manzanina", la mascota oficial del Festival de la Manzana, que ha recorrido los colegios para dar cariño y repatir fruta entre los más pequeños del concejo para concienciar sobre la importancia de una dieta variada y saludable.

La actividad, promovida desde el Ayuntamiento en colaboración con las asociaciones de padres y madres de los colegios Maliayo, San Rafael y el CRA de Les Mariñes, ha consistido en una entrega masiva de manzanas en Infantil y Primaria, con la mascota como gran protagonista. Porque a ella y sus enormes abrazos de oso le hacen más caso los niños: una pieza de fruta de buena mañana es el mejor tentenpié para mantenerse sanos y fuertes, les recordó en el Maliayo una de las vocales del AMPA, Mónica Montequín.

Los pequeños, en el reparto de manzanas / Luján Palacios

Y con otra recomendación: "Mejor si la coméis con piel, porque sabe más rica y tiene más vitaminas". Muchos pequeños pusieron el consejo en práctica sobre la marcha, a bocados y entre carantoñas de "Manzanina". La actividad, que se ha hecho coincidir con el Día Internacional de la Manzana, "siempre tiene mucho éxito, los niños responden bien y ya llevamos muchos años haciédolo", señala Montequín.

Sólo en el colegio Maliayo se repartieron más de 300 manzanas, una para cada niño y también para los profesores, con fruta donada por el Ayuntamiento y con la mascota recibiendo a todos los estudiantes por grupos. Porque en la buena alimentación está el futuro de los escolares, y con una gran mascota achuchable todo sabe mejor.