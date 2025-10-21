Vuelve la Jornada de Convivencia de las Personas Mayores de Villaviciosa: es el 12 de noviembre y ya está abierto el plazo de inscripciones
El programa incluye la elección de los abuelos del año entre los asistentes
Villaviciosa acoge la Jornada de Convivencia de las Personas Mayores del concejo el próximo 12 de noviembre y el Ayuntamiento ya ha abierto el plazo de inscripciones. Organizada y financiada por el municipio, los interesados pueden apuntarse hasta las 14.00 horas el día 10 de noviembre.
Es en esta tradicional cita cuando se celebra el homenaje a la Abuela y el Abuelo del año, que se elegirán entre las personas de mayor edad de entre los asistentes inscritos para participar en el encuentro. El programa incluye la comida en el restaurante Amandi, seguido del sorteo de regalos y baile hasta las 21.00 horas, momento en que se producirá el regreso en autocar a la estación de autobuses de Villaviciosa.
Información y horarios
Se dará prioridad a las personas empadronadas del concejo, aunque podrán apuntarse los no empadronados hasta completar las plazas existentes. Las inscripciones pueden realizarse en el Centro de Servicios Sociales que se encuentra en la calle del Agua número 9.
El horario de atención al público, los lunes, miércoles y viernes, es de 9.00 a 14.00 horas, y los martes y jueves, de 12.00 a 14.00 horas. Se ofrece cualquier información necesaria al respecto en el teléfono 985 89 21 90.
Para asistir es obligatorio inscribirse y el precio por persona es de 20 euros. La presentación del ticket se solicitará para el acceso al restaurante. El servicio de transporte disponible saldrá a las 13.30 horas de la estación de autobuses de Villaviciosa.
