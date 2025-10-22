El teatro de inmersión llega a Villaviciosa con un espectáculo en el que el público puede estar de pie alrededor de la escena: "Será una de las citas más sorprendentes del año"

Teatro de inmersión este sábado en Villaviciosa, con Chamán Producciones, a las 19.30 horas, en el salón de actos del Ateneo. Es la primera vez que actúa en la Villa esta compañía, destacada en el ámbito del teatro contemporáneo y "dedicada a la exploración de nuevos formatos y dramaturgias". Llegan con “Oveja perdida ven sobre mis hombros”, una obra "que narra las nuevas dinámicas laborales en la era de las sociedades multitarea, en un mundo a la vez conectado y disuelto", dice la promoción sobre la propuesta.

Por necesidades técnicas del montaje del espectáculo, la función se representa en el salón de actos del Ateneo y está limitada a un aforo de 60 personas, que accederán por orden dde llegada. La entrada es gratuita para la que se publicita como "una de las citas más sorprendentes del año, una experiencia teatral singular con el público de pie, con libertad de movimiento alrededor de la escena, logrando perspectivas distintas del espectáculo”, según destaca la compañía.

"Creativos y apasionados"

La obra está dirigida a público joven y adulto y, tal y como explica la sinopsis, trata de "un grupo reelancers prestan servicio a través de sus celulares y computadoras a una empresa multinacional" y que "en un contexto de gran despersonalización del vínculo laboral, deciden organizar un reclamo".

Chamán Producciones, que procede de La Rioja, cuenta con un equipo formado por expertos, creativos y "apasionados por la investigación y creación de obras teatrales, así como por la producción de eventos vinculados a las artes escénicas".

Esta función está programada por el Ayuntamiento de Villaviciosa en el marco de la iniciativa de intercambio cultural de artes escénicas "Camino Escena Norte".