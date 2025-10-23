Cómo evitar que la fruta se oxide y otras curiosidades de "Manzanas ConCiencia": así fue el taller de divulgación de Villaviciosa

Cuando pelamos una manzana y la troceamos observamos que pasados pocos minutos la fruta empieza a cambiar a un color más amarronado. Es lo que se conoce como proceso de oxidación. Detener este desarrollo es posible gracias a la ciencia y así lo explica Pablo Cayado, presidente de la Asociación Juvenil Villaviciosa ConCiencia, que ayer habló de aspectos como este en un taller sobre "Manzanas ConCiencia" en el Espacio Joven de la villa.

"Esto tiene que ver con una reacción química que se produce con el oxígeno del aire al estar en contacto. Para evitarlo, simplemente se necesita utilizar un elemento más ácido que la propia manzana, como podría ser el limón y el vinagre, eso interfiere en esa reacción química evitando que coja ese color parduzco", explicó Cayado, que es profesor del Departamento de Física de la Universidad de Oviedo e investigador.

Este, y muchos otros experimentos científicos, se pueden hacer con la fruta asturiana por excelencia y, además, con productos y materiales que "solemos tener habitualmente en casa como pueden ser el vinagre o el bicarbonato", señala.

Comparación con otras frutas

Otra de las pruebas preparadas consistía en observar el proceso de osmosis a través de la sal y el agua de las células internas de la manzana. "Hay una diferencia de concentración de humedad entre ambos elementos, que al final consigue que, al cabo de aproximadamente 20 minutos, el gajo se deshidrate, quedando una textura gomosa y elástica", apunta Cayado.

Comprobar el ph de las manzanas, que normalmente se sitúa en la franja entre los niveles 3 y 4, o su acidez en comparación con otras frutas como la uva, el limón o la naranja, generar electricidad o, incluso, apagar unas velas a través del dióxido de carbono generado a partir de la mezcla entre un producto con un alto nivel de ácido y una sustancia base como el bicarbonato, son otros de los experimentos a través de los que se pueden descubrir nuevas cosas de física, química o biología.

Día Internacional de la Manzana

El taller se enmarcó dentro de las actividades con motivo del Día Internacional de la Manzana (21 de octubre), organizado por el Ayuntamiento y diferentes entidasdes colaboradoras de la zona, y que se sumó a los numerosos actos celebrados en torno a este fruto, como el Concurso "Mundo Collada" de la Mejor Sidra Casera.

El de ayer en el Espacio Joven del Ateneo Obrero de la localidad fue tan solo una de las actividades de divulgación científica que el colectivo desarrolla a lo largo del año en Villaviciosa y en parroquias cercanas.

El colectivo se fundó en 2021 de la mano de un grupo de cinco científicos con raíces en la localidad, entre los que se encontraba Pablo Cayado,principal impulsor de la entidad. El equipo se completa con María Toyos, Alberto Sánchez Miravalles, Xurde Menéndez Caravia y Juan Mangas. Todos ellos científicos de diversas ramas con raíces en Villaviciosa.

Diversas disciplinas

Por aquel entonces, "comenzamos a hacer dos eventos anuales ‘Verano ConCiencia’ y ‘Navidad ConCiencia’, porque todos desarrollábamos nuestra labor profesional en el extranjero y estos eran los periodos de vacaciones en los que coincidíamos aquí y podíamos llevar a cabo las diferentes actividades", explica Cayado. Con el paso del tiempo, "algunos regresamos a España y a esas actividades se les sumaron más a lo largo del año, entre las que se incluyen charlas, talleres o visitas a los colegios de la zona, que comenzamos a hacer en el 2023".

Su objetivo es "acercar la ciencia de una manera clara, cercana y simple a todo el mundo y, en la medida de lo posible, de una manera lúdica y divertida".

Los miembros del colectivo trabajan en diferentes disciplinas, desde la biología a la física, pasando por la química o la geología. Esto, precisamente, es "lo que nos hace capaces de abordar un amplio abanico de temas de gran interés".

Además, a través de sus redes sociales y su página web, el colectivo maliayés difunde habitualmente noticias, eventos e incluso curiosidades diversas sobre todo lo que tenga que ver con el mundo de la ciencia en cualquiera de sus ámbitos.