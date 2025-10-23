Villaviciosa abre el "Mediu Güeyu": así será este año el festival cultural y de cine alternativo de Rozaes

Este fin de semana, Rozaes (Villaviciosa) se convierte de nuevo en escenario cultural con la celebración del Festival Mediu Güeyu. El viernes 24 y el sábado 25, conciertos, cine, talleres, exposiciones y concursos llenarán sus rincones de actividad y creatividad.

La XIV edición arranca este viernes por la tarde con el II Concurso de Videoclips Mediu Güeyu, donde se proyectarán las trece obras finalistas en pantalla grande. Tras el corto documental "Toto, el Manisero", se celebrará la gala de entrega de premios, presentada por Janire Mañes y Azaila F. Torreiro. El jurado está compuesto por profesionales del ámbito audiovisual.

El sábado, el festival ofrece programación continua. Desde primera hora, se proyectarán en bucle cortos como "Lapatza", "All you need is Love", "Huracán" y "Tumbas vecinas en el hórreo". También se podrá disfrutar de una instalación audiovisual creada por María Arce y Tilo Martín, en colaboración con la Asociación de Vecinos de Rozaes, que propone un recorrido experimental por el pueblo a través de imágenes antiguas y actuales proyectadas sobre la pared de la cuadra.

Dos espacios expositivos dedicados a la fotografía estarán abiertos durante toda la jornada. Uno muestra imágenes de Rozaes a lo largo del tiempo, con fotografías tomadas por vecinos y la colaboración del fotoperiodista gijonés Luis Sevilla. El otro acoge "Hija del vendaval", de la fotógrafa afincada en Piloña Ana Laguarta.

Por la mañana, la Asociación de Vecinos de Rozaes organiza un taller de Mazcaraos, donde se podrá conocer la historia de esta tradición y elaborar una máscara y un picornio. También se proyectará el documental Ainda Maruxa, de María Romero. A la hora del vermú, el trovador gijonés Pablo Und Destruktion ofrecerá un concierto, presentando su sexto disco Te quiere todo el mundo.

La tarde incluye dos propuestas cinematográficas. La primera es "Historias del buen valle", el último documental de José Luis Guerín, que participará telemáticamente en un coloquio tras la proyección. La obra, premiada en el Festival de Cine de San Sebastián, retrata la vida en un barrio periférico de Barcelona. La segunda es "El Mohicano", de Frédéric Farruci, un thriller sobre un cabrero de la costa corsa enfrentado a la mafia. El director francés estará presente en Rozaes para dialogar con el público.

La jornada culminará con música: tras la cena, concierto del grupo de swingcore La Morgue, seguido de la pinchada de Flama Rosa, DJ colombiana afincada en Asturias, con una mezcla de ritmos urbanos, drum and bass, techno, pop y cumbia.

Un año más, la Asociación Mediu Güeyu apuesta por acercar la cultura al medio rural, con el apoyo del Ayuntamiento de Villaviciosa, la Asociación de Vecinas de Rozaes, Laboral Centro de Arte y Sestafetia.net.