Villaviciosa actualiza el IBI urbano y la tasa del agua y alcantarillado: esta es la propuesta fiscal para 2026 aprobada por el Pleno

La Corporación municipal de Villaviciosa aprobó este jueves en un Pleno extraordinario la modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio de 2026. La propuesta, que salió adelante con los votos de los ediles del PSOE y la oposición tanto del PP como de Marta Sanz, concejal no adscrita, congela la mayor parte de impuestos y tasas, si bien actualiza el IBI urbano y la tasa de abastecimiento de agua y alcantarillado. "Ambas actualizaciones están por debajo de la subida de índices de precios", precisó el alcalde, Alejandro Vega.

Frente a las críticas de la oposición, que acusó al gobierno municipal de "afán recaudatorio", el regidor afirmó que "la congelación de casi la totalidad de los impuestos y tasas municipales se produce a pesar del incremento de los costes para los servicios municipales".

Por lo que se refiere al IBI urbano, la propuesta aprobada para el ejercicio que viene incluye una actualización que sube el tipo del 0,58 actual al 0,60. Se trata, por tanto, de un incremento del 2,2 por ciento. "Supone un incremento muy moderado de los recibos, ya que el valor catastral sobre el que se aplica no se sube", detalló el Alcalde, que citó el informe del tesorero municipal para subrayar que el tipo del impuesto en Villaviciosa "se mantiene por debajo de la media de los ayuntamientos asturianos, que es del 0,66%, y muy inferior al máximo legal, situado en el 1%". "Por señalar ejemplos, en la comarca oriental, Llanes tiene el 0,75, Cangas de Onís un 0,83 y Piloña el 0,68. Otros municipios asturianos de similar población presentan tipos superiores, como Cangas del Narcea, con el 0,75, o Corvera, con el 0,95", detalló el Alcalde. El recibo medio en 2026 será de 234 euros, con un incremento tipo de seis euros.

Esta actualización del IBI la justifica el gobierno local por la Ley Montoro de consolidación fiscal. "A pesar de que se ha logrado superávit el pasado ejercicio, es necesaria para hacer frente al desequilibrio que se deriva de los déficits generados por la gestión de la residencia y la piscina municipal, derivados de la gestión del anterior gobierno del PP, y de los intereses a pagar por las obras del desastre de la piscina", explicó el regidor. "También es necesario para hacer frente a los incrementos salariales de la nueva relación de puestos de trabajo de la plantilla municipal, que está en tramitación", añadió Vega

La tasa por los servicios de acometidas de agua y alcantarillado se actualizarán en el 2,5%, por debajo de los índices de incremento de los costes y para hacer frente al contrato con Aqualia.

Otros acuerdos de la Corporación

El Pleno extraordinario celebrado este jueves también dio luz verde, por unanimidad, a que el Concurso exposición de manzanas de mesa y de sidra del Festival de la Manzana de Villaviciosa pase a denominarse Memorial Sergio Álvarez Requejo. Se trata de un reconocimiento al que fuera primer director de la Estación Pomológica y fundador, en 1960, del Festival de la Manzana. Requejo, junto a sus colaboradores Miguel Palacios y Esteban Campillo, también acaba de ser nombrado "hijo adoptivo" de la Villa a título póstumo.

Otro de los acuerdos que recabaron el apoyo unánime de los concejales fue que el rocódromo municipal lleve el nombre de Juan Manuel Parrondo, en atención a su labor como presidente del Grupo de Montaña Llama Ello y en cuantas iniciativas relacionadas con este deporte se han llevado a cabo en el concejo en los últimos años.