Villaviciosa recupera su patrimonio histórico: este es el ambicioso plan del Ayuntamiento para la muralla medieval

Villaviciosa abordará en las próximas semanas una actuación muy especial para la conservación y la difusión de su patrimonio. Se trata de la reconstrucción parcial de un tramo original de la muralla medieval de la antigua Maliayo, recuperando su escala y su valor histórico conforme a las descripciones del ilustrado Francisco de Paula Caveda Solares. La obra se ejecutará mediante la técnica de la anastilosis, que permite recuperar estructuras antiguas a partir de sus elementos originales. "También se llevarán a cabo tareas de consolidación, mejora estructural, adecuación del entorno y realce visual del espacio, con el propósito de facilitar su localización, comprensión e interpretación por parte de los visitantes, y su integración en el recorrido turístico-cultural del casco histórico", destacan fuentes municipales.

El Ayuntamiento, a través de la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra, encargó al proyecto al arquitecto maliayés Xuan Pedrayes, experto en la materia por haber realizado su tesis doctoral sobre la creación y desarrollo de la Pola de Maliayo. Tras la licitación, las obras se han adjudicado a la empresa Martinez Monasterio, que comenzará los trabajos en las próximas semanas. Esta intervención, que cuenta con un plazo de ejecución estimado en cuatro meses, supondrá una inversión cercana a los 150.000 euros, con cargo al proyecto “Puebla Maliayo 5.0. Turismo Cultural en la Capital Manzanera”, incluido en el Plan de Sostenibilidad Turística de la Comarca de la Sidra. Se trata de una iniciativa que, desde 2022, impulsa la mejora de la competitividad turística en los seis municipios de la mancomunidad, que son Bimenes, Cabranes, Colunga, Nava, Sariego y Villaviciosa.

Las ruinas de la muralla. / A. V.

La muralla, uno de los símbolos más importantes de la antigua Pola de Maliayo, remonta a los orígenes de la fundación de la Villa mediante el otorgamiento de la Carta Puebla por el Rey Alfonso X el Sabio en 1270. A partir de ese hecho histórico, se produjo el primer desarrollo urbano, que incluyó la construcción de una muralla de la que sólo han llegado a nuestros días las ruinas que pertenecieron al entorno de la puerta del Cañu, hoy plaza del Ecce Homo. Con el crecimiento urbano, la muralla se fue derribando y, en la mayoría de los casos, se construyeron sobre ella otras edificaciones.

El equipo de gobierno municipal había propuesto la recuperación y dignificación de los restos de la muralla con ocasión de la celebración, en 2020, del 750.º aniversario de la Carta Puebla de Villaviciosa. Así, lo anunció en su momento el alcalde, Alejandro Vega Riego. Ahora, gracias al Plan de Sostenibilidad Turística de la Comarca, será posible recuperar y potenciar el alto valor histórico y patrimonial que tiene la historia medieval de la Villa, tanto para su conservación como por un interés turístico que cada vez atrae a más visitantes. Recientemente, se inauguraba la maqueta de Maliayo en la plaza de Obdulio Fernández.

“Damos un paso más en la recuperación, conservación y puesta en valor de la Villa medieval, que cada vez atrae a más visitantes. No se había prestado atención a la muralla, abandonada salvo por la reclamaciones de Cubera, que, al menos, logró que se colocara un placa en 2010. Ahora, abordamos su recuperación de un símbolo de nuestra historia para vecinos y visitantes", destaca Vega.

El plan turístico comarcal cuenta con una dotación global de algo más de 3,3 millones de euros y se desarrolla en el marco del Plan Territorial del Principado de Asturias, que a su vez forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation. Su horizonte de ejecución se extiende hasta finales de este año y contempla actuaciones estratégicas en materia de turismo cultural, sostenibilidad, digitalización y accesibilidad, reforzando el posicionamiento de la Comarca de la Sidra como un destino turístico de referencia en Asturias.