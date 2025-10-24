Nueva inversión del Plan de Dinamización Turística de la Comarca de la Sidra: adjudicada la obra para cubrir la pista de pádel de Villaviciosa
La actuación cuenta con un plazo de ejecución de dos meses y medio
La Mancomunidad de la Comarca de la Sidra, a través del Plan de Dinamización Turística, acaba de adjudicar a la empresa Taurus Renovables en 77.754 euros las obras para cubrir la pista de pádel inaugurada el pasado mes de julio en la Villa. El plazo de la actuación se ha fijado en dos meses y medio, con lo que, si no hay retrasos, la actuación estará lista en los primeros compases de 2026.
La pista se ubica junto al frontón de Les Caleyes. La concejalía de Deportes impulsó el proyecto con el objetivo de que la nueva instalación cumpla con las exigencias actuales y sea atractiva para el usuario. Tiene las medidas reglamentarias de 20 por 10 metros, y se ha ejecutado con materiales homologados y altamente resistentes a la corrosión.
La característica más destacada de la nueva pista es su diseño minimalista, que elimina por completo los pilares en las esquinas, lo que proporciona una visión panorámica de 360 grados, sin obstáculos visuales, tanto para los jugadores como para los espectadores. La estructura de la pista es de acero galvanizado y lacado al horno, y las paredes son de vidrio templado de seguridad, y perfilería de acero.
El césped artificial utilizado es el propio de torneos profesionales. Cuenta con sistema de iluminación LED de alta eficiencia que proporciona una iluminación óptima en cualquier momento del día. La nueva pista cumple con todas las normativas y estándares de seguridad establecidos por la Federación Internacional de Pádel.
- Una novia de rojo para una boda de ensueño en Villaviciosa: 'Asturias nos gusta tanto que toda la familia compró casa aquí
- Así logró Quintes (Villaviciosa) echar a los okupas de una de sus viviendas: 'Ha sido gracias a la unión de los vecinos
- Así es Celestino Riesgo, nuevo sacerdote de Villaviciosa: 'Quiero que los jóvenes sientan que la parroquia es su casa
- El pueblo asturiano de menos de 400 habitantes en el que vive Blanca Romero: naturaleza, vistas al mar y un chalet que levantó junto a su padre
- El sueño de Joaquín Viña es devolver a Villaviciosa la castaña valduna: 'Las de aquí tienen otro sabor
- La mirada asturiana del certamen Fotomaliayo ilumina Villaviciosa: todos los galardonados en la tercera edición
- Los niños de Villaviciosa desayunan 'Manzanina': esta es la singular iniciativa para fomentar la alimentación sana entre los más pequeños
- Villaviciosa estrena rocódromo: esta es la fecha para su entrada en servicio (y así se celebrará)