Nueva inversión del Plan de Dinamización Turística de la Comarca de la Sidra: adjudicada la obra para cubrir la pista de pádel de Villaviciosa

La Mancomunidad de la Comarca de la Sidra, a través del Plan de Dinamización Turística, acaba de adjudicar a la empresa Taurus Renovables en 77.754 euros las obras para cubrir la pista de pádel inaugurada el pasado mes de julio en la Villa. El plazo de la actuación se ha fijado en dos meses y medio, con lo que, si no hay retrasos, la actuación estará lista en los primeros compases de 2026.

La pista se ubica junto al frontón de Les Caleyes. La concejalía de Deportes impulsó el proyecto con el objetivo de que la nueva instalación cumpla con las exigencias actuales y sea atractiva para el usuario. Tiene las medidas reglamentarias de 20 por 10 metros, y se ha ejecutado con materiales homologados y altamente resistentes a la corrosión.

La característica más destacada de la nueva pista es su diseño minimalista, que elimina por completo los pilares en las esquinas, lo que proporciona una visión panorámica de 360 grados, sin obstáculos visuales, tanto para los jugadores como para los espectadores. La estructura de la pista es de acero galvanizado y lacado al horno, y las paredes son de vidrio templado de seguridad, y perfilería de acero.

El césped artificial utilizado es el propio de torneos profesionales. Cuenta con sistema de iluminación LED de alta eficiencia que proporciona una iluminación óptima en cualquier momento del día. La nueva pista cumple con todas las normativas y estándares de seguridad establecidos por la Federación Internacional de Pádel.