Villaviciosa instala hidrantes contra incendios en las parroquias rurales del concejo: esta es su ubicación y funcionamiento

"Queremos que toda la zona rural de Villaviciosa disponga progresivamente de hidrantes, porque la seguridad de la población es prioritaria", subraya, el alcalde, Alejandro Vega

La presentación del plan contra incendios del Ayuntamiento.

La presentación del plan contra incendios del Ayuntamiento. / LNE

El Ayuntamiento de Villaviciosa acaba de concluir las obras de instalación de sistemas de extinción de incendios (hidrantes) en diversas zonas rurales del concejo, una actuación que estaba prevista en el plan anti-incendios aprobado por el municipio que refuerza la seguridad frente a incendios forestales y mejora la capacidad operativa de los servicios de emergencia.

Se trata de la instalación de los primeros quince hidrantes en distintas parroquias rurales, como medida concreta inicial del Plan de Prevención contra Incendios Forestales aprobado el pasado año, que convirtió al concejo en el primero en Asturias en dotarse de un instrumento de este tipo. La actuación, que supone una inversión de 47.700 euros, financiada a través del convenio de colaboración entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Villaviciosa para la realización de actividades de defensa contra incendios forestales y mantenimiento de infraestructuras rurales, a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Gobierno del Principado de Asturias.

Esta actuación, se había presentado el pasado mes de agosto, en un acto con la presencia del alcalde, Alejandro Vega; el director general de Gestión Forestal del Principado, Javier Vigil; el ingeniero forestal municipal, Javier Calleja, y el presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Villaviciosa (FAAVVI), Juan Luis Fernández.

El proyecto, ha permitido la instalación de quince hidrantes enterrados distribuidos estratégicamente por el territorio: Sietes, Selorio, Liñeru (San Martín del Mar), Argüero, Castiello La Marina, San Justo, San Justo-El Pedroso, Valdebarcena, Grases-Casquita, Regatón-Quintueles, La Corolla-Quintueles, Medio-Quintes, Silva-Careñes, La Lloraza-Oles y Santa Marina-Oles. Su puesta en funcionamiento permitirá reducir los tiempos de llenado de las cisternas de los camiones de bomberos, asegurando una respuesta más rápida y eficaz en caso de incendio.

"Este proyecto es la primera fase  ya visible de un plan que no se queda en el papel. Queremos que toda la zona rural de Villaviciosa disponga progresivamente de hidrantes, porque la seguridad de la población es prioritaria", subraya Alejandro Vega, quien destaca que estamos ante "un ejemplo más de la política útil".

