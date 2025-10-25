La sorprendente "cosechona" de Agustín López: así son sus enormes (y sabrosas) manzanas reinetas de casi medio kilo

Año impar. Como marca la vecería en los pumares asturianos, la cosecha de manzana ha sido generosa, aunque menos de lo esperado. En medio de esa abundancia, algunos ejemplares han alcanzado tamaños poco habituales, como los que ha recogido Agustín López García, agricultor de Villaviciosa con pumarada en Santa Eugenia y también en Los Veneros, concejo de Soto del Barco.

La manzana de 480 gramos, en la pesa.

Ha sido en Los Veneros donde López ha cosechado varias manzanas de la variedad reineta roja que superan los 300 y 400 gramos. Entre ellas destaca una pieza que muestra con orgullo y que llega a 480 gramos, casi medio kilo. Tal peso sorprende, incluso, a este veterano aficionado a la huerta.

"Llevo años recogiendo manzanas y siempre aparece alguna pieza grande, pero como este año, nunca. Una de casi medio kilo no la había visto jamás", asegura Agustín López, asombrado.

Abonos

El agricultor maliayés reconoce que no tiene una explicación clara para el tamaño excepcional de algunos frutos, especialmente en un año en el que muchas manzanas han sido más pequeñas de lo habitual. "Mis hermanos y yo cuidamos mucho la pumarada. Tiene una tierra muy buena, soleada y la trabajamos todo el año. La abonamos y mimamos, podamos los pumares... También creo que la climatología ayudó, con lluvias en primavera, luego sol, buenas temperaturas y algo de suerte, claro", detalla López.

Además de su notable tamaño, el cosechero destaca la excelente calidad de esta variedad de manzanas, que sorprenden por su sabor, textura y jugosidad. "Nosotros no cosechamos manzana de sidra, solo de mesa. Y estas reinetas rojas están buenísimas: dulces, con un toque ácido, jugosas y de pulpa firme. En casa las comemos como fruta de mesa. Mi mujer las cocina para compotas y mermeladas, y yo las uso para hacer sidra dulce, que nos encanta, sobre todo a nuestros nietos", añade con una sonrisa.

La historia de Agustín López y sus manzanas es un ejemplo vivo de cómo la tradición agrícola asturiana se mantiene gracias al esfuerzo de quienes cultivan la tierra con dedicación y respeto.