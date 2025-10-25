Villaviciosa espera tener listo el nuevo Plan General entre finales del año que viene y comienzos de 2027: estas son las previsiones del Ayuntamiento

Villaviciosa espera culminar en catorce meses el proceso para contar con el nuevo Plan General de Ordenación (PGO). Ese es, al menos, el plazo actualizado que figura en un informe técnico elaborado por el arquitecto municipal y que se ha hecho llegar a la Federación de Asociaciones de Vecinos. De estas forma, el tiempo total de ejecución del servicio ascenderá a 41 meses y 26 días, menor a los 48 meses que se establecía como máximo en el contrato.

El último trámite realizado tuvo lugar en el Pleno del pasado 31 de julio. La Corporación acordó, en base a los informes preceptivos, declarar la caducidad del documento de alcance del estudio ambiental de 2 de marzo de 2023 y efectuar un nueva solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria del PGO y del Catálogo Urbanístico. A este respecto, según ha comunicado hoy el gobierno local, está prevista la publicación del anuncio en el BOPA este próximo lunes, abriéndose el plazo de información pública de dicho trámite ambiental durante 30 días hábiles.

Contar con un plan general urbanístico es una larga demanda ciudadana en Villaviciosa, municipio que se rige por unas normas subsidiarias, consideradas provisionales, aprobadas en 1997. Tras veinte años sin avances, en 2009, el equipo del arquitecto Salustiano Crespo presentó el trabajo contratado por la Corporación de aquel entonces para un PGO que hasta llegó a aprobarse inicialmente por el Pleno. Sin embargo, durante el mandato 2011-2015, bajo gobierno del PP, no se produjo avance alguno en la tramitación y quedaron sin contestar las más de mil alegaciones presentadas por vecinos y asociaciones. Ese parón obligó a realizar una nueva contratación. Así, tras el cambio de gobierno, en 2017 se logró resolver el contrato con el equipo redactor, de mutuo acuerdo, y se inició un largo proceso administrativo tras sucesivos trámites e informes de la oficina técnica municipal y de la secretaria municipal que retrasaron el proceso.

Finalmente, el actual gobierno municipal logró firmar el 2 de septiembre de 2021 el contrato administrativo redacción del Plan General de Ordenación Urbanística, tramite ambiental y catalogo urbanístico de Villaviciosa, con el equipo redactor seleccionado tras el largo proceso de contratación al que se habían presentado 6 equipos, de gran prestigio nacional. Finalmente, el equipo seleccionado por la mesa de contratación fue el encabezado por las arquitectas Carmen Andrés Mateo y Llanos Masiá González.

El Pleno de 13 de abril de 2022 acordó aprobar el documento de prioridades del Plan General de Ordenación y el de prioridades del Catálogo Urbanístico, redactados ambos por el equipo del estudio Andres Ll. Masia. También se acordó exponer estos textos a información pública, por plazo de veinte días hábiles, presentándose numerosas sugerencias. Ahora, se han solicitado los informes sectoriales y se ha acordado repetir el trámite ambiental para actualizarlo. Es último paso previo a la aprobación inicial que supondrá someter el documento a las alegaciones de vecinos e interesados.