¿Una fiesta de Halloween en un lagar?: elaboradores y hosteleros animan a aprovechar el sidraturismo como "una gran oportunidad" para la región

Si Marcel Proust hubiera nacido en Asturias, y no en un distinguido barrio parisino, bien podrían haber sido la manzana y la sidra protagonistas de ese célebre pasaje de "En busca del tiempo perdido", en el que el olor y el sabor de una simple magdalena que acompaña una taza de té despiertan de forma inconsciente en el narrador recuerdos dormidos en la memoria. Aroma a manzana recién triturada y gusto dulce de su primer zumo. Ese es el inspirador escenario sensorial en el que este otoño se desarrolla "Mayando", segunda gran campaña anual, tras la dedicada a la primaveral floración de los manzanos, de un turismo asturiano de la sidra que despega poco a poco.

De izquierda a derecha, turistas en el Museo de la Sidra, una visita guiada a la bodega histórica de Sidra Mayador y varios turistas tratando de escanciar sidra tras una visita al llagar de Sidra Castañón, en Quintueles (Villaviciosa).

Aunque hay quien va por libre, el Club de Producto Sidraturismo Asturias agrupa a instituciones y empresas implicadas en el sector, encargándose también de la organización de los programas específicos de la floración y del mayado de la manzana. Se trata de una iniciativa que surge de la colaboración entre el sector sidrero y el turístico, para promover y difundir la sidra y su cultura como recurso turístico diferenciador. Con el Clúster Empresarial de Turismo Rural de Asturias, el consejo regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Sidra de Asturias, la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado y Caja Rural de Asturias como socios principales, en la actualidad están adheridos al club once llagares y siete pumaradas, además de 21 casas de aldea, tres empresas de turismo activo, una agencia de viajes, cinco guías turísticos y los ayuntamientos de Oviedo, Gijón, Villaviciosa y Nava.

De acuerdo con los datos de 2024, los diez llagares tradicionales y las cuatro pumaradas del club que ofrecieron ese año recorridos guiados sumaron un total de 45.118 visitantes, lo que supuso un incremento acumulado del 37,7 por ciento respecto a 2022.

Sidreros y hosteleros animan a aprovechar "una gran oportunidad" para Asturias

La mayor parte de esos turistas, casi ocho de cada diez, procedían de otras comunidades autónomas españolas, sobre todo de Madrid, Cataluña y Andalucía. La presencia internacional todavía es reducida, aunque también va creciendo. Estadounidenses, portugueses y británicos son los foráneos más habituales en llagares y pumaradas.

La sidra marida bien con el creciente interés por experiencias turísticas diferenciadas y de carácter propio. El enoturismo está batiendo récords en España, con tres millones de visitantes anuales y un impacto económico directo superior a los cien millones de euros.

Más allá de una bebida tradicional y de los rituales que la rodean, el turismo de sidra aspira a mostrar y compartir con el visitante una forma de vida y un paisaje que se han ido moldeando durante siglos en torno a una cultura milenaria que el 4 de diciembre de 2024 fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Apoyado en ese sello, el sidraturismo, aún desconocido para muchos asturianos, aspira a dar el salto definitivo en el ámbito nacional e internacional.

Junto al Museo de la Sidra de Asturias (Nava), a punto de cumplir tres décadas y enfrascado en un proceso de renovación, las iniciativas que se han ido poniendo en marcha demuestran el potencial de la cultura sidrera como atractivo turístico, así como su capacidad de desestacionalizar la oferta regional.

Una visita al Museo de la Sidra

Los recorridos guiados por pumaradas y llagares van al alza. Como consecuencia, varias bodegas han abierto tiendas propias en las que se registra ya casi el 10% de las ventas totales de sidra con denominación de origen (DOP). Los talleres, cursos e iniciativas ligados a la floración del manzano y a la mayanza del fruto agotan las plazas disponibles edición tras edición.

El plan de Sidraturismo para estos meses otoñales se inició el pasado día 17 y se extenderá hasta el 30 de noviembre, con numerosas actividades para conocer desde un punto de vista lúdico, y a partir del proceso de mayado de las manzanas, todo lo que rodea al mundo de la sidra y su materia prima en Asturias. Están programados amagüestos en los llagares de Sidra Cortina y de Sidra Castañón, una fiesta Halloween en Sidra Trabanco, visitas guiadas con esencia sidrera por Gijón y Oviedo, excursiones a pumaradas en las que se pueden recoger manzanas directamente de los árboles, estancias en llagares en plena labor de mayado de la materia prima, degustaciones de menús sidreros en los restaurantes adheridos al club, talleres de escanciado o rutas en bicicleta por pumaradas y llagares.

Un taller de mayado.

Hasta mayo del año próximo, los negocios que forman parte de este club tienen disponibles las "Escapadas sidreras", propuesta que permite combinar un alojamiento rural de calidad con degustaciones gastronómicas y de sidra, visitas guiadas o rutas en bicicleta.

El presidente de Sidraturismo, José Luis Piñera, llagareru de Deva (Gijón), destaca que la declaración de la cultura sidrera como Patrimonio Cultural Inmaterial por la Unesco ha supuesto "un impulso enorme" para este turismo.

"Desde el club de producto llevamos años trabajando para estructurar la oferta, conectar el sector sidrero con el turístico y ofrecer experiencias auténticas y de calidad", subraya Piñera, quien ha notado que en los últimos tiempos "está creciendo el interés por conocer esta cultura desde dentro, de forma cercana y vivencial".

"De cara al futuro, queremos seguir creciendo con paso firme, profesionalizar aún más el producto turístico, aprovechar el sello de la Unesco para proyectarnos a nivel nacional e internacional, reforzar la colaboración entre los sectores adheridos y seguir cuidando la sostenibilidad y el vínculo con el paisaje y las personas", afirma el presidente de Sidraturismo Asturias. "La sidra es cultura viva, por lo que, desde el club, seguiremos trabajando para que cada visita sea una experiencia que deje huella", concluye Piñera.

Una visita a Sidra Castañón.

El espejo más cercano y fiable en el que puede mirarse la sidra para crecer en este ámbito es el enoturismo, posicionado como un segmento estratégico dentro del sector turístico y vitivinícola de España, tras haber recuperado y hasta mejorado los balances previos a la pandemia. En 2024, las rutas del vino registraron tres millones de visitantes, con un incremento del 2,22 % respecto al ejercicio precedente. Los ingresos directos generados alcanzaron los 112,3 millones de euros, un crecimiento del 9,9% sobre el año anterior.

Un dato del que Asturias puede extraer enseñanzas de cara al futuro más inmediato es que siete de cada diez personas que acuden a las rutas del vino se acercan a conocer el trabajo que se realiza en las bodegas, quedándose en un 30 por ciento la asistencia a los museos específicos, que parecen obligados a reinventarse.

De todas las de España, la ruta de enoturismo que sumó más visitas en 2024 fue la de Jerez, con 425.652 turistas, seguida de la de Ribera del Duero (381.083), Penedès (369.170), la Rioja Alta (316.922), la Rioja Alavesa (258.417), Calatayud (246.551) y Rías Baixas (155.551).

Una visita guiada a una pumarada

Al igual que sucede desde hace años con los principales destinos del vino, Asturias también trabaja para coordinar su oferta de turismo de sidra con las otras regiones que tienen en marcha iniciativas en ese ámbito, que son Galicia y el País Vasco. Se trata de un programa de la Secretaría de Estado de Turismo, cuyo objetivo es, según fuentes del Principado, "posicionar a la sidra y la cultura que tiene asociada como recurso turístico sostenible, auténtico y de calidad, a nivel nacional e internacional".

El proyecto, muy avanzado, está coordinado desde Sidraturismo Asturias y cuenta con la participación del Clúster de Turismo Rural del Principado, el Consorcio Sagardun del País Vasco y la Asociación Maceira e Sidra de A Estrada (Galicia). Todos ellos se encargan de diseñar por primera vez una oferta sidrera conjunta que, respetando las singularidades, tenga identidad y coherencia en las tres comunidades.

El Museo de la Sidra de Asturias, en Nava.

En el ámbito internacional, Asturias forma parte desde 2019 de la Red Internacional de la Cultura y Turismo de la Sidra (Ciderland).

Tanto en el sector sidrero como en el de los alojamientos están convencidos del futuro que tiene este tipo de turismo en la región, especialmente en la zona rural, a poco que se le promocione adecuadamente y se ponga sobre la mesa una propuesta acorde con las tendencias actuales.

Las oportunidades

Jorge García, presidente del consejo regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Sidra de Asturias, reconoce que estamos ante "una gran oportunidad para el sector sidrero y el del turismo en general, sobre todo tras el reconocimiento de la Unesco".

"Crear oportunidades en torno a la sidra de Asturias es muy recomendable, tal y como han hecho denominaciones de origen del vino, máxime teniendo en cuenta que nuestro producto es desestacionalizable a las épocas de floración y de mayado, y que, además, es singular del territorio", afirma Jorge García, quien, además de hacia los turistas de otras regiones y países, mira también al mercado interior.

Un taller de mayado.

"Desde el consejo regulador de la denominación de origen animamos a todos los asturianos, pues aún quedan muchos que desconocen esta experiencia, a visitar los llagares y a dormir en cualquiera de los alojamientos que forman parte de Sidraturismo Asturias".

Para García, "se está notando un gran interés en este tipo de experiencias, el sector se ha profesionalizado y necesitamos promocionarlo mucho más, ya que es estratégico. Como cosechero, creo muy importante visibilizar la importancia del trabajo en el campo como algo tradicional y auténtico, que ayuda a luchar contra la despoblación rural y proteger el paisaje", concluye el presidente del consejo regulador de la DOP, marca que garantiza una elaboración con manzana autóctona de la máxima calidad y de acuerdo a prácticas respetuosas con la tradición.

Dentro de esa necesidad de promoción, el Principado ha incluido en la estrategia general que presentó el pasado agosto para la difusión y promoción de la cultura sidrera una serie de medidas para hacer del sidraturismo un "producto estructurado, capaz de generar impacto económico, social y cultural".

Un niño plantando un pumar.

Entre otras iniciativas, se prevé el diseño de rutas temáticas, experiencias gastronómicas, señales específicas y herramientas digitales como mapas interactivos y escanciado virtual.

El Gobierno regional se ha comprometido a impulsar la presencia de la sidra en ferias nacionales e internacionales e incluirla en campañas publicitarias de alto impacto en medios convencionales y digitales.

La floración del manzano, el escanciado en vivo y la marca Sidrerías de Asturias son los elementos icónicos de la propuesta, que también incluye alianzas estratégicas con el sector turístico y hostelero para la integración de la sidra en paquetes turísticos, alojamientos y eventos.

Ana Soberón, que además de vicepresidenta de Sidraturismo Asturias también lo es del Clúster de Turismo Rural de Asturias, confirma que en este tipo de alojamientos ya se nota la creciente presencia de turistas que vienen a la región en busca de experiencias relacionadas con los llagares y las pumaradas. Resalta que la plataforma Sidraturismo Asturias supone una gran herramienta para que esos visitantes sepan qué pueden hacer.

Soberón celebra que la oferta de las visitas haya ido mejorando, con casos de llagares que ya incluyen espichas, y resume así el sentor del sector: "Siempre creímos y seguimos creyendo en el tirón turístico de la sidra".