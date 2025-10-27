El madrileño José Manuel Moreno gana el Concurso de relatos cortos de Quintes con una obra "impecable" que "sorprende al lector"
Un total de 185 autores han presentado obras al certamen de este año
J. A. O.
El jurado del Concurso literario de relatos cortos Leopoldo Alas Clarín, convocado por la Sociedad Cultural y Recreativa Clarín de Quintes ha decidido otorgar el premio de este año a la obra "La debilidad del superhéroe", presentado bajo el seudónim Orense. Su autor es el madrileño José Manuel Moreno, que ya logró este galardón en 2009. "Es un relato impecable, que sorprende al lector por la vuelta que se produce en el desarrollo de la historia e incómodo en el tema", destacan fuentes del jurado.
A esta edición del concurso, que hace la número 24, han concurrido 185 autores. Tras la primera fase, pasaron a lectura del jurado 181. Cabe destacar el aumento de relatos recibidos desde Argentina, Brasil o Cuba, que se suman a los recibidos de toda España.
El acto de entrega del premio tendrá lugar el domingo 30 de noviembre a las 12:30 horas en la sede del centro Cultural Clarín en Quintes.
Esta es la relación de finalistas, además del primer premio:
“La vida mancha y un libro te lo limpia”. Seudónimo: Anubis.
“Autobiografía urgente para que Esperanza no me olvide”. Seudónimo: Fructuoso Nakamura
“La nube”. Seudónimo: Bowie
“Sin sentido”. Seudónimo: Esecú
“El bolso de mi madre”. Seudónimo: Adilen 13
“Un amor de verano”. Seudónimo: Morgana
“El habitante número treinta y uno”. Seudónimo: Álvaro de Campos
“Los lunes me dolían los huesos”. Seudónimo: A Ron Ser
“Conducción Temeraria”. seudónimo: Irrealidad Posible.
