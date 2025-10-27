Villaviciosa planta dos o más árboles por cada uno que tira: este es el plan municipal para La Barquerina y La Oliva

Plantar, al menos, dos nuevos árboles por cada ejemplar que sea necesario derribar. Esta es la medida que acaba de implantar el gobierno municipal de Villaviciosa para dar respuesta a desarrollos urbanísticos en la zona de La Barquerina y de La Oliva que conllevan la ocupación de antiguas zonas verdes de jardines, que, en su día, pertenecieron a dos sagas familiares históricas del concejo.

Se trata de la que fuera casa de Obdulio Fernández Pando, uno de los fundadores de El Gaitero, que contaba con un valioso jardín del que se han podido conservar algunos árboles muy singulares, y de La Huertona, otra edificación de indianos dotada de jardín. Esta última perteneció a la familia de Joaquín García Caveda, y, luego, a los Fontela. Su derribo en la operación urbanística de La Barquerina originó, en su momento, una campaña ciudadana encabezada por la Asociación de Amigos del Paisaje de Villaviciosa (Cubera) para reclamar su conservación.

Estos desarrollos urbanísticos fueron incluidos por anteriores gobierno locales en las normas urbanísticas vigentes, que fueron aprobadas en 1997, y en el plan especial de La Barquerina, aprobado en 2010, e incluyen varios edificios que ocupan parte de las antiguas zonas de jardines con árboles.

Tras años de paralización, varios de estos solares que pasaron durante la crisis a manos del llamado banco malo (Sareb) han sido adquiridos por empresas constructoras para el desarrollo de varias promociones de vivienda. Es el caso de la que acaba de iniciarse por Promotora Cadenas, que supondrá la construcción de 27 nuevas viviendas y bajos comerciales. La misma promotora ha adquirido el solar contiguo, que fue la finca de Obdulio Fernández Pando, y, posteriormente, de la familia Cardín, donde se ven afectados también varios árboles.

Cadenas ha asumido el compromiso de plantar varios ejemplares por cada árbol que se necesario retirar.

"Con esta medida, damos respuesta a problemas creados por una mala planificación urbanística, pero que está aprobada y nos vincula legalmente. Ante la pérdida de ejemplares valiosos, podremos ampliar la superficie arbolada en más superficie en el casco urbano", destaca el alcalde, Alejandro Vega (PSOE), que agradece a la empresa Promotora Cadenas "su disposición y colaboración para asumir los costes de la nueva plantación".

"El gobierno local trabaja en un plan ambicioso para plantar árboles en otras zonas verdes del casco urbano que están sin árboles", avanza el regidor.