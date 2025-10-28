Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Claveles, crisantemos y rosas, las flores más demandadas para Difuntos la plaza de abastos de Villaviciosa

Los colores más solicitados siguen siendo el rojo, blanco y rosa

José Antonio Rodríguez García y Marisa Junquera en la plaza de abastos

José Antonio Rodríguez García y Marisa Junquera en la plaza de abastos / V. Alonso

Vicente Alonso

Villaviciosa

La Plaza de Abastos de Villaviciosa se transforma cada año por estas fechas en un espacio lleno de color, aroma y emoción. Con motivo del Día de los Difuntos, los puestos del mercado local, especialmente el de José Antonio García, ofrecen cientos de ramos de flores que vecinos y visitantes adquieren para rendir recuerdo a sus seres queridos fallecidos.

Las flores más vendidas

José Antonio  Rodriguez García, florista maliayés con más de 50 años de experiencia, lleva más de una década instalado en el mercado de La Villa. Su puesto es referencia en el concejopor la calidad y variedad de sus flores. “La venta va bastante bien desde hace unos días, no me puedo quejar”, comenta. “Como todos los años, los claveles blancos son los más demandados, especialmente por las personas mayores, mientras que las rosas son las preferidas por los clientes más jóvenes”.

Entre los precios más accesibles, destaca la docena de claveles a 10 euros, y los ramos de rosas con paniculata desde 3,50 hasta 9,50 euros. Los colores más solicitados siguen siendo el rojo, blanco y rosa, aunque también se venden bien otras variedades como margaritas, clavelinas y crisantemos en tonos diversos.

Flores con significado: un gesto que trasciende el tiempo

 “Cada flor encierra un significado profundo”, explica José Antonio. “Son más que ornamento;  hablan de memoria, respeto y lealtad. Son símbolos vivos que honran a quienes ya no están y transmiten cariño, gratitud, consuelo, esperanza,  amor y una presencia que perdura más allá del tiempo”, explica este experto en la historia de las plantas y flores

Apasionado de las flores desde los 12 años, este florista asegura que cada ramo que prepara encierra una historia, un gesto de afecto y una tradiciónque se sigue manteniendo  viva generación tras generación. “Las flores no solo decoran, en estas fechas son también símbolos de los testimonios del recuerdo que los vivos guardan hacia sus seres queridos fallecidos. Son gestos florales que traducen el lenguaje de lo que el corazón siente”, afirma mientras atiende numerosos encargos para vecinos y cementerios de todo el concejo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Villaviciosa resuelve el enigma del monumento a la manzana que estaba en el parque Ballina y fue dado por desaparecido hace cuatro décadas
  2. Una novia de rojo para una boda de ensueño en Villaviciosa: 'Asturias nos gusta tanto que toda la familia compró casa aquí
  3. La sorprendente 'cosechona' de Agustín López: así son sus enormes (y sabrosas) manzanas reinetas de casi medio kilo
  4. El sueño de Joaquín Viña es devolver a Villaviciosa la castaña valduna: 'Las de aquí tienen otro sabor
  5. Villaviciosa recupera su patrimonio histórico: este es el ambicioso plan del Ayuntamiento para la muralla medieval
  6. Los niños de Villaviciosa desayunan 'Manzanina': esta es la singular iniciativa para fomentar la alimentación sana entre los más pequeños
  7. Villaviciosa espera tener listo el nuevo Plan General entre finales del año que viene y comienzos de 2027: estas son las previsiones del Ayuntamiento
  8. Sidraturismo', el nuevo fenómeno que atrae a Asturias visitantes de todo el mundo fuera de la temporada estival (y va a más)

Claveles, crisantemos y rosas, las flores más demandadas para Difuntos la plaza de abastos de Villaviciosa

Claveles, crisantemos y rosas, las flores más demandadas para Difuntos la plaza de abastos de Villaviciosa

El madrileño José Manuel Moreno gana el Concurso de relatos cortos de Quintes con una obra "impecable" que "sorprende al lector"

El madrileño José Manuel Moreno gana el Concurso de relatos cortos de Quintes con una obra "impecable" que "sorprende al lector"

Villaviciosa planta dos o más árboles por cada uno que tira: este es el plan municipal para La Barquerina y La Oliva

Villaviciosa planta dos o más árboles por cada uno que tira: este es el plan municipal para La Barquerina y La Oliva

"Sidraturismo", el nuevo fenómeno que atrae a Asturias visitantes de todo el mundo fuera de la temporada estival (y va a más)

"Sidraturismo", el nuevo fenómeno que atrae a Asturias visitantes de todo el mundo fuera de la temporada estival (y va a más)

Villaviciosa resuelve el enigma del monumento a la manzana que estaba en el parque Ballina y fue dado por desaparecido hace cuatro décadas

Villaviciosa resuelve el enigma del monumento a la manzana que estaba en el parque Ballina y fue dado por desaparecido hace cuatro décadas

Historias y desengaños

Salvar las aldeas convirtiéndolas en empresas: el singular proyecto que ya se cocina en Asturias

Salvar las aldeas convirtiéndolas en empresas: el singular proyecto que ya se cocina en Asturias

La sorprendente "cosechona" de Agustín López: así son sus enormes (y sabrosas) manzanas reinetas de casi medio kilo

La sorprendente "cosechona" de Agustín López: así son sus enormes (y sabrosas) manzanas reinetas de casi medio kilo
Tracking Pixel Contents