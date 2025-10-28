Claveles, crisantemos y rosas, las flores más demandadas para Difuntos la plaza de abastos de Villaviciosa
Los colores más solicitados siguen siendo el rojo, blanco y rosa
La Plaza de Abastos de Villaviciosa se transforma cada año por estas fechas en un espacio lleno de color, aroma y emoción. Con motivo del Día de los Difuntos, los puestos del mercado local, especialmente el de José Antonio García, ofrecen cientos de ramos de flores que vecinos y visitantes adquieren para rendir recuerdo a sus seres queridos fallecidos.
Las flores más vendidas
José Antonio Rodriguez García, florista maliayés con más de 50 años de experiencia, lleva más de una década instalado en el mercado de La Villa. Su puesto es referencia en el concejopor la calidad y variedad de sus flores. “La venta va bastante bien desde hace unos días, no me puedo quejar”, comenta. “Como todos los años, los claveles blancos son los más demandados, especialmente por las personas mayores, mientras que las rosas son las preferidas por los clientes más jóvenes”.
Entre los precios más accesibles, destaca la docena de claveles a 10 euros, y los ramos de rosas con paniculata desde 3,50 hasta 9,50 euros. Los colores más solicitados siguen siendo el rojo, blanco y rosa, aunque también se venden bien otras variedades como margaritas, clavelinas y crisantemos en tonos diversos.
Flores con significado: un gesto que trasciende el tiempo
“Cada flor encierra un significado profundo”, explica José Antonio. “Son más que ornamento; hablan de memoria, respeto y lealtad. Son símbolos vivos que honran a quienes ya no están y transmiten cariño, gratitud, consuelo, esperanza, amor y una presencia que perdura más allá del tiempo”, explica este experto en la historia de las plantas y flores
Apasionado de las flores desde los 12 años, este florista asegura que cada ramo que prepara encierra una historia, un gesto de afecto y una tradiciónque se sigue manteniendo viva generación tras generación. “Las flores no solo decoran, en estas fechas son también símbolos de los testimonios del recuerdo que los vivos guardan hacia sus seres queridos fallecidos. Son gestos florales que traducen el lenguaje de lo que el corazón siente”, afirma mientras atiende numerosos encargos para vecinos y cementerios de todo el concejo.
