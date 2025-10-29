"Rutas para compartir con mucho cuento": Literatura, emociones y territorio en el original proyecto al que se suma Villaviciosa

El Ayuntamiento de Villaviciosa comenzará el próximo miércoles, 5 de noviembre, un nuevo programa dentro de las actividades para personas mayores y dependientes. Se denomina "Rutas para compartir" y es una iniciativa que une literatura, educación emocional, reconocimiento social y empoderamiento del colectivo de personas mayores en el marco del entorno local.

El programa se desarrollará en el Centro rural de apoyo diurno de atención a personas mayores y dependientes de Venta Les Ranes, único centro de estas características en el concejo, inaugurado en 2022 por el Ayuntamiento. Las sesiones se celebrarán durante el mes de noviembre en sus instalaciones (los martes, salvo el primer día que será el miércoles, de 11.00 a 13.00 horas) bajo el lema: "Unas rutas con mucho cuento".

Este proyecto toma como referencia las rutas emocionales ya desarrolladas en Tapia de Casariego, Luarca y, próximamente, en El Franco, basadas en los cuentos de la trilogía Zarapayadas, escrita por Fernando López-Cancio. En ellas, un grupo de amigos recorre Asturias resolviendo misterios junto a seres mitológicos, dando pie a recorridos literarios señalizados con placas de cerámica y propuestas educativas. La actividad se dirigirá y desarrollará por el propio escritor.

En Tapia de Casariego, la Ruta del Sabicheiro se ha convertido en un referente, con hitos señalizados y actividades emocionales en colaboración con el colegio y el Centro de Fraternidad. Luarca ha seguido el ejemplo con la Ruta de los Puentes, integrada en el cuento "Por la costa o por el interior", mientras que El Franco desarrollará su propia ruta con el alumnado de los colegios de la zona a principios de 2026.

Villaviciosa se suma ahora a esta red de rutas literarias, con una propuesta que se desarrollará en varias fases y que arrancará por la presentación de la Ruta y trabajo con los cuentos de Zarapayadas como modelo inspirador, además del recorrido virtual para conocer estructura y propuestas.

Creación de un cuento original, vinculado a los lugares seleccionados, con actividades y reflexiones integradas. Exploración del entorno local para realizarlo en el concejo, identificando espacios significativos que puedan formar parte de la futura ruta emocional. Diseño e impresión de un plano ilustrado, con propuestas educativas y emocionales. Edición, maquetación e impresión del cuento, con ilustraciones de Daniel G. Peláez Colocación de placas de cerámica en los hitos de la ruta, con mensajes educativos y emocionales. Presentación del proyecto en la comunidad y en los centros educativos.

Este proyecto busca fomentar la lectura como hábito saludable, trabajar la educación emocional (control de la ira, escucha activa, ruptura de prejuicios) y fortalecer el vínculo con el territorio a través de la imaginación y la participación.