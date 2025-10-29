Villaviciosa aplaude la recuperación de la muralla medieval de la antigua Maliayo: «Hay que lucir el patrimonio»

Juan Carlos Oro pasea junto a los restos de la muralla medieval de la antigua Maliayo y rescata alguna que otra anécdota de cuando los turistas llegan a este punto y preguntan por la ubicación de la fortificación, que se remonta a 1270. «Es que hay turistas que la buscan, te dicen que dónde está, y cuando la encuentran así pues da mala imagen y es una pena», reflexiona este vecino de Villaviciosa. «Me parece muy bien que haya un proyecto para recuperarla, que se adecente y que esté más limpia y curiosa», añade.

Su opinión se asemeja a la de otros maliayeses, que confían en que el proyecto de reconstrucción parcial de un tramo original de la muralla sirva para potenciar la plaza del Ecce Homo, su entorno y que atraiga visitantes.

«El patrimonio siempre se debe conservar», subraya Juan Carlos Oro. «Seguro que ayuda, además, a que los visitantes lo conozcan y a a que Villaviciosa tenga más tirón entre el turismo», añaden Jaime Barro y Joaquina Eduarte, dos residentes de toda la vida en la Villa, que siempre han lamentado ver la muralla en ruinas. «Es una chapuza que, en primer lugar, se haya permitido construir a su alrededor, que no se haya conservado y que haya existido esta dejadez para que se encuentren así», subrayan. «Al menos, se ha reaccionado a tiempo y van a hacer algo», apuntan.

El Ayuntamiento de Villaviciosa llevará a cabo una ambicioso obra recuperando la escala de la muralla y también su valor histórico, conforme a las descripciones del ilustrado Francisco de Paula Caveda Solares. Basado en el proyecto de Xuan Pedrayes, se ejecutará mediante la técnica de la anastilosis, que permite recuperar estructuras antiguas a partir de sus elementos originales.

«La pena es que será solo un pequeño tramo el que se recupere, y con una especie de facsímil. En principio lo veo bien, pero veremos cómo queda», cuenta Manuel Valle, residente de la zona y que, además, regentó un bazar durante muchos años justo enfrente de la muralla. «No va a ser lo original lo que quede, pero confiaremos en los técnicos lo dejen guapo», afirma. También aprovecha para recordar cómo estaba en el pasado, pese a que ahora la imagen que se presenta puede ser la de un muro de piedras casi cayendo. «Llegó a estar peor. Conocí el edificio de antes, con un bar. Justo en el lugar de la muralla había estanterías con botellas», enfatiza.

«No sabía para nada que aquí hubo una muralla. ¿Y hasta dónde llegaba y cómo la van recuperar?». José Ángel Suárez, vecino de Cudillero se sorprende mientras toma una cerveza en el bar que queda justo enfrente, momento en el que descubre los restos medievales, que muestran los orígenes de la fundación de la Villa mediante el otorgamiento de la Carta Puebla por el Rey Alfonso X el Sabio en 1270.

Las obras, ya adjudicadas, supondrá una inversión cercana a los 150.000 euros, con cargo al proyecto «Puebla Maliayo 5.0. Turismo Cultural en la Capital Manzanera», incluido en el Plan de Sostenibilidad Turística de la Comarca de la Sidra. «Seguro que quedará muy guapo», concluyen los vecinos de Villaviciosa. n