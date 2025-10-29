Villaviciosa renovará la tubería para acabar con las frecuentes averías y cortes del agua en San Martín de El Mar y El Puntal

El Ayuntamiento de Villaviciosa acaba de sacar a licitación las obras de renovación de la tubería de abastecimiento de agua de San Martín del Mar y El Puntal, con el objetivo de acabar con las averías que se generan de forma recurrente en esas parroquias. El coste estimado de la actuación es de 49.000 euros y el plazo para su ejecución se ha establecido en dos meses contados a partir del comienzo de la intervención.

Los técnicos que se han encargado de la redacción del proyecto advierten de que, en algunos tramos, la tubería sufre frecuentes roturas, con abundantes salidas de aguas que se filtran al subsuelo y que son de difícil localizar. Se da la circunstancia de que estas averías no son debidas al material propio de la tubería, de polietileno, sino a que el conducto se encuentra recubierto y apoyado sobre piedras cortantes y de grandes dimensiones, ya que el material empleado en su momento para el relleno de zanja fue el propio de la excavación.

Las fugas suelen originarse por la aparición de fisuras en la parte inferior de la tubería, coincidiendo con la zona de apoyo. Cuando la conducción se apoya sobre piedras o elementos con aristas vivas se generan tensiones puntuales que deterioran la pared del tubo. Como consecuencia, además de las pérdidas de agua asociadas, la detección de las fugas resulta especialmente compleja, ya que, al producirse en la cara inferior de la tubería, el agua tiende a infiltrarse en el terreno circundante sin aflorar al exterior.

Estas averías generan cortes en el suministro de agua potable. A lo largo de 2023 y en el primer trimestre de 2024 se registraron unos diez incidentes en los tramos donde se van a ejecutar las renovaciones de las tuberías. Con anterioridad, y debido a este mismo problema, ya se renovaron unos 400 metros de conductos. Ahora se prevé actuar a lo largo de tres tramos. Corresponden a los núcleo de San Martín del Mar y El Puntal, y al entorno de la carretera autonómica El Gobernador-El Puntal (VV5).