Villaviciosa abre el noviembre cultural con animación a la lectura infantil: descubre el programa y cómo participar
Hay doce plazas por sesión y es necesaria la inscripción previa en la biblioteca o por teléfono
J. A. O.
El Ayuntamiento de Villaviciosa ha programado nuevas actividades de animación a la lectura en la biblioteca municipal para el mes de noviembre. La reserva de plazas puede hacerse de manera presencial o en el teléfono 985 89 12 57. Están previstas doce plazas por actividad.
El martes día 4, a las18.00 horas, tendrá lugar "Cuentitis aguda", con Ana Morán; el jueves, día 13, a las 17.30 horas, "Creando tribu", y el viernes 21, a las 18.00 horas, "Miramos-leemos-pensamos", con Ana Laura Barros.
En la sesión de cuentacuentos con la que se inaugura el ciclo, Ana Morán tiene la "enfermedad del cuento" y no puede dejar de contar historias. "Creando tribu" es una propuesta educativa de la Federación Asturiana de Concejos en el marco de las actividades de la Red Consolida 2025. Los participantes se organizan en pequeños grupos o "tribus" que van construyendo su identidad cultural a través de juegos. Por su lado, Ana Laura Barros, de "Tras la puerta títeres" será la mediadora de un taller dedicado a la lectura de libros-álbum que invitan a la reflexión y el comentario.
