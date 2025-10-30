Villaviciosa prepara más grúas: así son los proyectos residenciales del concejo para los dos próximos años

El Ayuntamiento de Villaviciosa tiene ahora mismo en tramitación cuatro promociones de viviendas para levantar alrededor de doscientos pisos en el casco urbano. La inversión ronda los quince millones de euros para las dos próximos años. Estas iniciativas, que se concentran en las zonas de La Barquerina y La Oliva, se suman a la licencia municipal que ya fue expedida el pasado mes septiembre para otro proyecto de 27 viviendas en la capital maliayesa.

Según ha precisado el alcalde, el socialista Alejandro Vega, el futuro Plan General de Ordenación (PGO) del municipio, que estará listo en el plazo aproximado de catorce meses, incluirá la reserva de suelo necesaria para garantizar la construcción de vivienda asequible en un municipio que atraviesa un buen momento demográfico. A este respecto, y según los datos facilitados por un conocido portal inmobiliario que opera a través de internet, el precio de la vivienda en el concejo se ha disparado durante el último año, con un incremento de casi el 16% que deja en 1.694 euros el coste del metro cuadrado en septiembre, mes en el que la media regional se situaba 59 euros por debajo, concretamente en 1.635 euros el metro cuadrado.

En el caso concreto de las parroquias costeras del concejo maliayés, los precios del metro cuadrado superan de largo los dos mil euros. En Tazones y Argüero, por ejemplo, llegaron a 2.205 euros el pasado septiembre.

Al tiempo que se tramitan estas promociones de vivienda libre, el Ayuntamiento acaba de dar luz verde a la cesión al Principado de una parcela municipal ubicada en la zona conocida como La Palmera, a la entrada de la Villa, para que la destine a vivienda protegida. Según ha detallado Alejandro Vega, legalmente no es posible levantar en el solar pisos individuales para la venta o el alquiler por parte de la administración autonómica. Por ello, la previsión pasa por habilitar algún tipo de vivienda colectiva para jóvenes y personas mayores, un modelo que el gobierno del Principado ya está desarrollando en otros concejos asturianos como es el caso de Avilés.