"La noche más espeluznante del año" que promete Villaviciosa: estas son las actividades del programa de Halloween de este viernes en la capital del concejo
Cerca de 50 comercios y negocios se unen en la "Ruta VillaHalloween" y el Ayuntamiento organiza una fiesta infantil-juvenil
"La noche más espeluznante del año". Es lo que promete la programación de Halloween de Villaviciosa, que lo celebra con fiestas y originales actividades este viernes. Las numerosas propuestas de animación cuentan con iniciativas municipales y con las organizadas por casi 50 comercios y establecimientos que se han unido para impulsar la llamada “Ruta Terrorífica VillaHalloween”: a todos los que la recorran disfrazados pasando por los negocios participantes se les darán chuches. Será entre las 17.00 y las 20.00 horas.
Por su parte, el Ayuntamiento ha organizado una fiesta infantil-juvenil, a partir de las 20.00 horas en la plaza del Consistorio y que en caso de lluvia se trasladaría a la plaza de abastos. Está prevista música de DJ y se invita a los vecinos a participar disfrazados en la cita "más monstruosa del año”.
Talleres de conciliación para los días no lectivos
Estas propuestas se unen a los talleres de conciliación organizados por el Ayuntamiento, el Campamento Urbano de "Día de ánimas", que vuelve a ser gratuito para las familias "con la finalidad de aumentar las oportunidades de conciliación familiar y laboral, de ofrecer recursos educativos saludables y de adquisición de habilidades para los niños y niñas en periodos vacacionales".
Los destinatarios de estas iniciativas de conciliación son los niños y niñas de 3 a 12 años. Se desarrollarán en el Colegio Público Maliayo con un total de 70 plazas, en los días no lectivos del 3 y 4 de noviembre, en horario de 8.30 a 14.30 horas.
