"La noche más espeluznante del año" que promete Villaviciosa: estas son las actividades del programa de Halloween de este viernes en la capital del concejo

"La noche más espeluznante del año". Es lo que promete la programación de Halloween de Villaviciosa, que lo celebra con fiestas y originales actividades este viernes. Las numerosas propuestas de animación cuentan con iniciativas municipales y con las organizadas por casi 50 comercios y establecimientos que se han unido para impulsar la llamada “Ruta Terrorífica VillaHalloween”: a todos los que la recorran disfrazados pasando por los negocios participantes se les darán chuches. Será entre las 17.00 y las 20.00 horas.

Por su parte, el Ayuntamiento ha organizado una fiesta infantil-juvenil, a partir de las 20.00 horas en la plaza del Consistorio y que en caso de lluvia se trasladaría a la plaza de abastos. Está prevista música de DJ y se invita a los vecinos a participar disfrazados en la cita "más monstruosa del año”.

Talleres de conciliación para los días no lectivos

Estas propuestas se unen a los talleres de conciliación organizados por el Ayuntamiento, el Campamento Urbano de "Día de ánimas", que vuelve a ser gratuito para las familias "con la finalidad de aumentar las oportunidades de conciliación familiar y laboral, de ofrecer recursos educativos saludables y de adquisición de habilidades para los niños y niñas en periodos vacacionales".

Los destinatarios de estas iniciativas de conciliación son los niños y niñas de 3 a 12 años. Se desarrollarán en el Colegio Público Maliayo con un total de 70 plazas, en los días no lectivos del 3 y 4 de noviembre, en horario de 8.30 a 14.30 horas.