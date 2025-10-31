Pennywise y La Familia Adams triunfan entre los disfraces de Halloween en Villaviciosa: “Nos lo estamos pasando genial, es una fiesta muy divertida"

Muchos kilos de chuches y una buena ración tanto de sustos como de risas. Las calles de Villaviciosa se transformaron esta tarde en un gran escenario de diversión y fantasía con motivo de la celebración de “VillaHalloween”. Decenas de niños — y no tan niños — participaron en una jornada repleta de emociones y caramelos de regalo que recibieron los que acudieron a la cita disfrazados.

Desde primera hora de la tarde, niños y niñas recorrieron los numerosos establecmientos que se adhirieron a esta iniciativa en forma de ruta al grito de “¡Truco o trato!”, dispuestos a llenar sus bolsas de chuches. Los comercios, algunos decorados para la ocasión, se volcaron en la iniciativa, impulsada por un grupo de empresarios maliayeses, que volvió a convertirse en un éxito rotundo de participación y ambiente festivo.

Disfraces para todos los gustos

Los disfraces fueron, un año más, uno de los grandes atractivos con propuestas muy trabajadas y para todos los gustos. Por las calles desfilaron brujas, vampiros, esqueletos, diablillos y zombis, junto a personajes más modernos inspirados en películas y series de terror. Este año triunfaron los disfraces de La Familia Addams, Pennywise, La Purga o El Juego del Calamar, entre otros.

“Nos lo estamos pasando genial. Es una fiesta muy divertida y en todos los locales nos dan muchas chuches”, contaban entre risas Clara Álvarez y Sonia Vázquez, disfrazadas de vampiresa gótica y hada malvada. A su lado, Nicolás Peña y Santi García, convertidos en momia sangrienta y preso zombi, mostraban orgullosos sus bolsas y calabazas repletas de caramelos de todas las formas y colores.

Una fiesta que crece cada año

La iniciativa de esta “ruta terrorífica” por Villaviciosa surgió hace cuatro años y contó con la participación de una veintena de locales, según explican sus impulsoras, Cristina Simón (Café del Sol) y Dania Herrera (Icolor Imprenta Digital). “Entonces tuvo una acogida estupenda. Después fuimos animando a participar a más locales y este año han sido 78 los inscritos, más otros que por su cuenta se sumaron a la fiesta. No podemos estar más contentas con la respuesta, porque se ha convertido en una auténtica fiesta de Halloween, y cada vez son más los niños y jóvenes que se animan a salir disfrazados”, comentaba Cristina Simón.

El Ayuntamiento impulsa la celebración

Además, el Ayuntamiento de Villaviciosa se suma a la celebración con una animada fiesta infantil-juvenil esta tarde, en la Plaza del Ayuntamiento, con música de DJ, disfraces y baile. Halloween, como sucede en muchos puntos ya de la región, se ha ganado ya un lugar en el calendario festivo de la Villa.