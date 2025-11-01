Villaviciosa prepara la Navidad: así será el alumbrado de las fiestas, que ya tiene fecha para su encendido

La Navidad se acerca y Villaviciosa ya tiene en marcha los preparativos para unas fiestas tan entrañables. El encendido del alumbrado ornamental en las calles de la capital maliayesa tendrá lugar el 6 de diciembre por la tarde, estando previsto que esa iluminación especial se prolongue hasta el martes 6 de enero de 2026. El horario del alumbrado será de seis de tarde a la medianoche, de lunes a jueves, mientras que los fines de semana se prolongará hasta las dos de la madrugada.

Las calles en las que está prevista la instalación del alumbrado navideño son Placido Jove Hevia; Valle, Ballina y Fernández; Balbín Busto, Manuel Cortina, Maliayo, Zaldívar, Doctor Pando Valle, Agua, Sol, Lealtad, Víctor García de la Concha, Alejandro Casona, Ramón Rivero Solares, Manuel Álvarez Miranda, Cervantes, Maximino Miyar, Juan Valdés Suardíaz, General Campomanes, Cabanilles, Pedro Pidal y del Carmen, además de la avenida del Deporte, el parque del Pelambre y las plazas de San Francisco, de la Iglesia y del Ayuntamiento.

Al igual que ha sucedido en ediciones anteriores, el alumbrado más espectacular será el que se proyecte sobre la fachada del Ayuntamiento y el que se instale en plaza conocida popularmente como del "Güevu", que contará con un gran paraguas luminoso. Además, por las calles y plazas de la Villa se repartirán cuatro arcos luminosos de más de cinco metros, junto a otros 43 de menor tamaño. También están previstas 18 guirnaldas para fustes de árboles, 38 motivos navideños luminosos, 33 guirnaldas para setos, dos guirnaldas de palmeras, una guirnalda gigante y doce flores de Pascua.

El coste total del alquiler de todos estos elementos, para cuya instalación ya se ha abierto una licitación, es ligeramente superior a los 70.600 euros.