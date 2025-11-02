Marina Seidova, libro en español y ruso para familias y docentes: "Está inspirado en mis propias vivencias"

La villaviciosina Marina Seidova acaba de presentar "Mis primeras cien palabras en español y ruso", un libro infantil bilingüe dirigido tanto a niños y niñas que crecen entre ambos idiomas como a docentes que trabajan con alumnado rusoparlante en sus aulas.

El proyecto nació de una vivencia íntima y familiar. "Quería que el padre de mi hija Vera y sus hermanos pudieran leerle algunas palabras en ruso y conectar con esa parte de su identidad", explica la autora. "Me conmovió muchísimo ver cómo, sin apenas conocimiento del idioma, se animaban a leer en voz alta y descubrir juntos ese vínculo lingüístico y afectivo".

El libro combina fotografías reales, en gran formato y a color, con vocabulario básico en español y ruso. Cada palabra en ruso incluye su transcripción fonética adaptada al español, lo que permite a las familias hispanohablantes leer y pronunciar correctamente sin necesidad de conocer el alfabeto cirílico.

La autora subraya que "el libro tiene como objetivo no solo reforzar el aprendizaje del idioma, sino también acercar culturas y fortalecer la conexión entre generaciones en contextos bilingües".

Marina Seidova, vecina de Villaviciosa, es madre, lingüista y profesora trilingüe con más de 15 años de experiencia en la enseñanza de lenguas extranjeras. "Mi pasión por el lenguaje y la comunicación intercultural me ha llevado a crear este primer libro infantil, inspirado en mi propia familia y en la importancia de mantener vivas las raíces lingüísticas desde la infancia", afirma.