Villaviciosa inaugura su esperado rocódromo, que lleva el nombre de Juan Parrondo: "Es un honor para mí y un gran logro contar con una instalación así"

Paula Huerga tiene 17 años y se enganchó a la escalada por su abuelo y su tío, dos grandes aficionados a la montaña. Lo probó, por casualidad, en un rocódromo en el marco de una actividad para un cumpleaños, cuando tenía apenas ocho años. Le encantó y siguió disfrutando de un deporte que ahora practica con la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo del Principado de Asturias. Este domingo no lo olvidará nunca, porque por primera vez pudo escalar en una instalación en su localidad natal, Villaviciosa.

"Espero que sirva para enganchar a más jóvenes, que lo disfruten y vean lo interesante que es este deporte. No tuve la oportunidad en su día de contar con un rocódromo al lado de casa, pero ahora sí lo tendré para entrenar", señaló durante la inauguración del de la Villa.

Inauguración del Rocódromo Juan Parrondo en Villaviciosa. / P. A.

El rocódromo municipal, cuya gestión corre a cargo del Grupo de Montaña Llama Ello, se inauguró con una exhibición de jóvenes de la federación y la opción también para los visitantes de probar la experiencia. Pero lo más emotivo del día, hasta el punto de arrancar alguna lágrima, fue el momento en el que, con el sonido de la gaita, se bautizó oficialmente con el nombre de Juan Parrondo, que se lleva siendo tres décadas presidente del Grupo Llama Ello y cederá el testigo en apenas un par de meses a César Pina.

Parrondo expresó su felicidad por la apertura. "Es un honor que lleve mi nombre", señaló, antes de destacar "el logro tan grande de haber conseguido montar este rocódromo". Porque así, insistió, "lograremos que el deporte de la montaña rejuvenezca".

Apto para competiciones

Pina, por su parte, se refirió al "lujo" que significa para Villaviciosa poder ofrecer un rocódromo de estas características: "La principal es su altura, de 12 metros y medio, lo que lo convierte en uno de los más altos. Eso va a permitir hacer competiciones de ámbito regional, porque no hay muchas instalaciones con esta altura".

Y añadió otra ventaja: "La longitud, de 15 metros, da mucho juego a la hora de equipar distintas vías de dificultad. Que tenga unas dimensiones grandes va a posibilitar que la práctica de la escalada, desde la iniciación hasta la gente que quiera trabajar en grupos de tecnificación, entrenamiento o de una forma más específica y profesional".

El Grupo de Montaña Llama Ello fue el que adquirió la estructura de la instalación a una empresa privada de Avilés que cerraba.

La aspiración de contar con este espacio y su gestión se hizo esperar algo más de dos años, explicó Parrondo. La fórmula utilizada ha sido firmar un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Villaviciosa, para que a través de esos fondos se pudiese financiar la adquisición. La actuación se sitúa en un espacio que acoge también el frontón municipal, donde han llevado a cabo labores de reforma con un coste de 145.000 euros.

Deporte que combina fuerza y técnica

"Está muy bien para probar en diferentes niveles", comentaron Juan Fregeneda y Pablo Suárez, de 16 y 14 años. "La escalada es un deporte interesante, que combina fuerza y técnica", añadieron.

Alejandro Vega, alcalde de Villaviciosa, destacó el esfuerzo de todas las partes para poder contar con el rocódromo. “No era fácil encajar las piezas, pero se encajaron”, comentó, antes de poner en valor el deporte de la escalada: “Hay que revisar eso de que son deportes minoritarios, porque solo hay que ver toda la gente que se ha concentrado aquí para la inauguración”.

También subrayó el papel de Juan Parrondo y el merecido homenaje con una placa con su nombre para este espacio: “Juan es una persona irrepetible para el deporte en Villaviciosa, siempre al lado de todas las entidades deportivas”.