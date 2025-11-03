"La Federica" triunfa en el Teatro Riera con la obra de Mozart "La Flauta Mágica" en una cita que entusiasmó al público en Villaviciosa

La compañía infantil "La Federica" ofreció con gran éxito de público en el Teatro Riera la obra de Mozart "La Flauta Mágica". La iniciativa, de la Ópera de Oviedo, la Fundación Caja Rural de Asturias y el Ayuntamiento de Villaviciosa, tenía por objetivo acercar la ópera a todos los públicos y lo consiguió en una cita que agotó entradas. El jovencísimo elenco fueron una veintena de niños y niñas dirigidos por Maite García Heres que entusiasmó a los asistentes.

Reyes Ugalde, concejala de cultura de Villaviciosa, expresó su agradecimiento por esta cita, el pasado domingo, y se dirigió a la Ópera de Oviedo y la Fundación Caja Rural "por acercar a Villaviciosa esta ópera que tanto hemos disfrutado, accesible y cautivadora, exponente de un proyecto musical y pedagógico del máximo nivel, como es contar con una compañía infantil residente, sin duda un proyecto llamado a tener gran impacto en toda Asturias".

Por su parte, el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, reiteró el “compromiso del actual gobierno local con la apuesta por una programación cultural y de actividades variada, de calidad, durante todo el año, por el valor en sí mismo que tiene la cultura como inversión social, pero también por su impacto económico en el sector servicios, que se traduce en actividad y empleo”

"La Federica" ya prepara su próxima actuación, que será el 15 de noviembre con doble función en el Teatro Campoamor de Oviedo.