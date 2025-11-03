"Los pequeños amores", en Villaviciosa este viernes con el Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales
El salón de actos del Ateneo acoge la proyección, a las 20.00 horas
“Los pequeños amores” (2024), dirigida por Celia Rico e interpretada por María Vázquez y Adriana Ozores, se proyecta en Villaviciosa el próximo viernes, día 7 de noviembre, en el marco e la VIII edición del Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales. La iniciativa está organizada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en colaboración con el Ateneo Obrero.
La proyección es a las 20.00 horas en el salón de actos del Ateneo y contará con la presencia de Susana González, directora del Área de Agricultura y Pesca de la Delegación del Gobierno en Asturias, y de Lucas Sellán, programador de cine del Festival Internacional de Cine de Gijón.
Actividad por toda España
Esta octava edición del Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales se desarrolla por toda España hasta el 18 de noviembre. La iniciativa, que crece en cada edición, llegará este año a 470 localidades de las 17 comunidades autónomas, con al menos una proyección en cada una de las 50 provincias españolas con una selección de 15 largometrajes y cortometrajes que abordan, desde diferentes miradas, la vida y los retos de las mujeres rurales.
- La deuda impagada con Mari Trini: crónica personal sobre un posible crimen de hace cuatro décadas en Asturias que ahora quieren resolver
- El restaurante que es un templo de los arroces y los mariscos en el 'Santorini asturiano': 'Precio y calidad de diez
- Villaviciosa tramita cuatro promociones de viviendas para levantar alrededor de doscientos pisos en el casco urbano
- Villaviciosa resuelve el enigma del monumento a la manzana que estaba en el parque Ballina y fue dado por desaparecido hace cuatro décadas
- Vecinos niegan que Maritrini esté en la balsa: "No hay dos, hay tres coches"
- Villaviciosa prepara la Navidad: así será el alumbrado de las fiestas, que ya tiene fecha para su encendido
- Villaviciosa inaugura su esperado rocódromo, que lleva el nombre de Juan Parrondo: 'Es un honor para mí y un gran logro contar con una instalación así
- Villaviciosa aplaude la recuperación de la muralla medieval de la antigua Maliayo: «Hay que lucir el patrimonio»