"Los pequeños amores", en Villaviciosa este viernes con el Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales

“Los pequeños amores” (2024), dirigida por Celia Rico e interpretada por María Vázquez y Adriana Ozores, se proyecta en Villaviciosa el próximo viernes, día 7 de noviembre, en el marco e la VIII edición del Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales. La iniciativa está organizada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en colaboración con el Ateneo Obrero.

La proyección es a las 20.00 horas en el salón de actos del Ateneo y contará con la presencia de Susana González, directora del Área de Agricultura y Pesca de la Delegación del Gobierno en Asturias, y de Lucas Sellán, programador de cine del Festival Internacional de Cine de Gijón.

Actividad por toda España

Esta octava edición del Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales se desarrolla por toda España hasta el 18 de noviembre. La iniciativa, que crece en cada edición, llegará este año a 470 localidades de las 17 comunidades autónomas, con al menos una proyección en cada una de las 50 provincias españolas con una selección de 15 largometrajes y cortometrajes que abordan, desde diferentes miradas, la vida y los retos de las mujeres rurales.